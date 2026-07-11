TP.HCM - Thành phố mở lối cho những giấc mơ

Sáng 10.7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức tọa đàm "50 năm khát vọng thành phố mang tên Bác". Tọa đàm có sự tham dự của ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Bí thư Thành đoàn, chủ nhiệm CLB truyền thống Thành đoàn; cùng các công dân trẻ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu TP.HCM...

Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Phạm Chánh Trực trò chuyện cùng PGS-TS Trần Thị Như Hoa và các bạn trẻ ẢNH: THANH ĐA

Phóng viên Thanh Niên nhận Giải thưởng Ngòi bút Trẻ Sáng 10.7, trong khuôn khổ tọa đàm "50 năm Tự hào Thành phố mang tên Người", Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương Giải thưởng Ngòi bút Trẻ dành cho đoàn viên tiêu biểu trong lĩnh vực báo chí năm 2026. Giải thưởng Ngòi bút Trẻ là sự ghi nhận, biểu dương những đoàn viên tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực báo chí; những người không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong nghề nghiệp, đồng thời luôn gắn bó, đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Qua quá trình xét chọn, Hội đồng bình xét Giải thưởng Ngòi bút Trẻ năm 2026 đã thống nhất tuyên dương 28 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Báo Thanh Niên có nhà báo Châu Bùi Nữ Vương, Trưởng bộ phận phóng viên Ban Thanh niên và Cuộc sống, được tuyên dương Giải thưởng Ngòi bút Trẻ năm 2026.

Tại buổi tọa đàm, PGS-TS Trần Thị Như Hoa, giảng viên khoa Khoa học và công nghệ vật liệu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022 (quê ở Bình Định cũ), cho biết năm 2007 vào TP.HCM học tập, sau đó du học và trở về chọn TP.HCM là điểm dừng chân hiện thực hóa những ước mơ.

Nhìn lại chặng đường gần 19 năm, nữ giảng viên cho rằng gắn bó với thành phố mang tên Bác không chỉ bởi kỷ niệm mà nơi đây còn giúp cô trưởng thành, mang lại những cơ hội phù hợp với đam mê và dám thử thách bản thân, không ngừng tiến về phía trước.

"Tôi làm việc về chuyên ngành vật lý và công nghệ nano, nhận được sự đầu tư lớn của thành phố, nên tôi muốn phát triển công nghệ để góp phần phát triển TP.HCM", PGS-TS Trần Thị Như Hoa chia sẻ.

Còn Công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Hoàng An Khương (quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp), người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty TNHH The Greenmart Vietnam, nói anh may mắn khi lựa chọn khởi nghiệp tại TP.HCM. "TP.HCM không phải là vùng trồng, vùng nguyên liệu, nhưng đây là nơi chúng tôi nhận được sự hỗ trợ. Không chỉ chúng tôi mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp khác đã có một môi trường để tiếp cận KH-CN, thị trường cạnh tranh giúp chúng tôi hình thành tư duy nhạy bén", anh nói.

Anh Khương còn cho biết công ty anh tận dụng và biến những phụ phẩm nông nghiệp như cỏ bàng, kén tằm, vỏ bắp… thành những sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Những sản phẩm khởi nghiệp của anh không chỉ là hàng hóa thông thường mà còn là đại sứ văn hóa, du lịch của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Anh Nguyễn Hoàng An Khương chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: THANH ĐA

Là người trực tiếp trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc và gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn, ông Phạm Chánh Trực xúc động khi chia sẻ cùng các bạn trẻ về hình ảnh người trẻ Sài Gòn - Gia Định trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc… khiến các bạn trẻ lặng người. Ông bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng vào thế hệ trẻ năng động sáng tạo hôm nay.

"Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế hệ cha anh đi trước đã hoàn thành sứ mệnh Bác Hồ giao trước đó. Làm sao để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đó là sự nghiệp của các bạn hôm nay. Tôi rất tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay đủ khả năng, ý chí, nghị lực thực hiện sứ mệnh vẻ vang này", ông Phạm Chánh Trực nói.

Công dân trẻ tiêu biểu năm 2024 Trần Đình Vũ (33 tuổi, quê Đồng Tháp), đang công tác tại Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin, chia sẻ rằng có người từng hỏi anh: "Làm bao bì thì có gì đặc biệt đâu mà để cống hiến?". Anh cho rằng mỗi sản phẩm được làm bằng sự tận tâm đều là một phần đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

"Khi doanh nghiệp có thêm khách hàng mới, chất lượng sản phẩm được nâng lên, người lao động có thêm việc làm, những sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao sản xuất được áp dụng… thì đó chính là một cách để người trẻ góp sức vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM", anh Vũ nói.

Vinh dự là một công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2024, anh xem đó không phải là đích đến mà là lời nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. Anh Vũ chia sẻ: "Phía sau mỗi sự ghi nhận là trách nhiệm phải sống xứng đáng với niềm tin mà tổ chức và xã hội đã dành cho mình. Mỗi người trẻ hoàn thành tốt công việc của mình, không ngừng học tập, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến thì hàng triệu khát vọng nhỏ ấy sẽ hợp thành khát vọng lớn của thành phố mang tên Bác".

Huỳnh Anh Thư, Phó bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, cho biết cảm thấy may mắn và tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Hiện tại Thư tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ nhằm giúp đỡ các cô chú, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thành phố. "Chúng em được tạo điều kiện đến những vùng còn khó khăn trên địa bàn TP để cùng chung tay hỗ trợ người dân", Anh Thư chia sẻ.