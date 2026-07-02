50 năm thành phố mang tên Bác: Tự hào là công dân TP.HCM

Hiện đại hơn, bao dung hơn

Là một người dân sống ở TP.HCM, tôi có cảm giác rất đặc biệt khi nhìn lại chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác. Từ sau ngày đất nước thống nhất, thành phố đã đi qua biết bao khó khăn, thiếu thốn, rồi từng bước vươn lên bằng chính sức lao động, sự bền bỉ và tinh thần năng động của người dân.

Tôi nghĩ ai từng gắn bó với thành phố này đều có thể cảm nhận rõ sự đổi thay. Nhiều con đường được mở rộng, những cây cầu mới nối liền đôi bờ, các khu đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học ngày càng khang trang hơn. Những vùng ven trước đây còn nhiều khó khăn nay cũng đang thay đổi từng ngày. Diện mạo thành phố hiện đại hơn, nhịp sống nhanh hơn, cơ hội làm ăn, học tập, lập nghiệp cũng rộng mở hơn cho rất nhiều người.

ẢNH: NVCC

Nhưng điều khiến tôi quý TP.HCM nhất là tình người. Thành phố luôn rộng lòng đón nhận người dân từ nhiều vùng miền đến sinh sống, làm việc. Ở đây, người ta dễ bắt gặp những bữa cơm nghĩa tình, những ly trà đá miễn phí, những chuyến xe 0 đồng, những tấm lòng sẵn sàng giúp nhau lúc hoạn nạn.

Qua 50 năm, TP.HCM đã lớn lên không chỉ bằng kinh tế mà còn bằng nghĩa tình và sự bao dung. Tôi tin rằng dù phía trước còn nhiều áp lực về giao thông, dân số, môi trường, thành phố vẫn sẽ tiếp tục đi lên nếu giữ được tinh thần dám nghĩ, dám làm và không bỏ ai lại phía sau. Với tôi, TP.HCM là nơi đáng sống, đáng tin và đáng tự hào.

Anh Phan Hồng Tâm (người dân P.Tân Định, làm việc tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op - Co.opfood)

Luôn sẵn sàng vì sự bình yên của thành phố

Là một sĩ quan trẻ của lực lượng vũ trang TP.HCM, tôi luôn tự hào khi được sống, học tập, rèn luyện và công tác tại thành phố mang tên Bác. Nhìn thành phố phát triển từng ngày, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, nhất là tuổi trẻ lực lượng vũ trang, trong việc góp phần giữ gìn sự bình yên để thành phố tiếp tục đi lên.

Với tôi, học tập và làm theo lời Bác không phải là điều gì xa xôi mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể trong công việc hằng ngày. Đó là chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời đại mới, người lính cũng phải biết đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, quản lý, tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ.

ẢNH: NVCC

TP.HCM đang hướng đến trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, có vị thế trong khu vực và thế giới. Để thành phố phát triển bền vững, rất cần một môi trường ổn định, an toàn; và đó cũng là trách nhiệm thiêng liêng của lực lượng vũ trang. Tôi luôn nhắc mình phải sống xứng đáng với truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại úy Trần Minh Trường (Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Thành phố của sẻ chia và nhân ái

Là một chức sắc tôn giáo Cao Đài, sinh ra ở Sài Gòn - Gia Định, lớn lên, học tập và làm việc khi thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất xúc động khi nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của TP.HCM.

Từ những ngày còn nhiều khó khăn sau đất nước thống nhất, thành phố đã từng bước vươn lên, trở thành đầu tàu kinh tế, văn hóa, KH-CN và hội nhập của cả nước. Sự đổi thay ấy hiện diện trong những con đường rộng mở, những công trình hiện đại, nhịp sống năng động và đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Nhưng điều làm tôi trân quý nhất ở TP.HCM vẫn là nghĩa tình. Trong đại dịch Covid-19, trong những chuyến cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, những căn nhà tình thương, những hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu, về tuyến đầu Tổ quốc, tôi càng cảm nhận rõ tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia của người dân thành phố. Chính nghĩa tình ấy đã tạo nên sức mạnh để TP.HCM vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển bền vững.

ẢNH: NVCC

Với đạo Cao Đài, phương châm "Nước vinh, Đạo sáng" luôn nhắc nhở mỗi tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, lấy tình thương, sự hòa hợp và phụng sự xã hội làm kim chỉ nam. Chúng tôi luôn ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tôi cũng rất trân trọng vai trò của MTTQ VN - ngôi nhà chung tập hợp các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân; là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, cùng chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Cao Hoàng Phong, Trưởng ban cai quản Thánh tòa vô vi Huỳnh Quang Sắc (P.Bình Đông, TP.HCM)

Tự hào tinh thần dám nghĩ, dám làm

Nhìn lại 50 năm xây dựng và phát triển, TP.HCM đã khẳng định bản lĩnh của một đô thị năng động với khả năng thích ứng cao và tinh thần tiên phong đổi mới. Từ giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, thành phố từng bước trở thành đầu tàu kinh tế cả nước, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình công nghiệp - thương mại truyền thống sang đô thị tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Điểm phát triển nổi bật hiện nay là sự trưởng thành về thể chế đổi mới và năng lực số. Việc triển khai các cơ chế đặc thù đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho KH-CN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài. Cùng với đó, thế hệ trẻ thành phố ngày càng năng động, làm chủ công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn và công nghệ bán dẫn, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế.

ẢNH: NVCC

Để nâng cao chất lượng sống của người dân, TP.HCM cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển giao KH-CN để phục vụ đời sống, đặc biệt là việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản lý giao thông, dự báo ngập lụt, triều cường và bảo vệ môi trường. Thứ hai, thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường bằng việc thúc đẩy thành lập doanh nghiệp bên trong các trường đại học nhằm tăng tốc độ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thứ ba, bảo đảm an sinh số, đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến và tăng cường đào tạo, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động trong kỷ nguyên số.

Nhìn chung, thành tựu lớn nhất của TP.HCM không chỉ nằm ở những công trình hiện đại mà còn ở tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân.

TS Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm khoa học và công nghệ liên ngành (Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển bền vững)

Thế hệ trẻ chung sức đồng lòng vì sự phát triển của thành phố

Là một đoàn viên trẻ, tôi cảm nhận rất rõ những đổi thay mạnh mẽ của TP.HCM trong suốt 50 năm qua. Từ một thành phố từng trải qua nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước. Điều khiến thế hệ trẻ chúng tôi tự hào không chỉ là những công trình hiện đại hay tốc độ phát triển nhanh chóng mà còn là tinh thần năng động, nghĩa tình và luôn tiên phong của người dân thành phố.

ẢNH: NVCC

Trong hành trình phát triển ấy, tuổi trẻ thành phố luôn là lực lượng xung kích, góp sức bằng tri thức, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến. Nhiều sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học như Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, sáng tạo khởi nghiệp… đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, các chiến dịch tình nguyện như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng hay Hoa phượng đỏ đã trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ thành phố, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tôi mong muốn tiếp tục học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực, làm chủ KH-CN và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng. Tôi tin rằng với sức trẻ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, thế hệ thanh niên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Kịt Vỉnh Dỳ, sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia TP.HCM