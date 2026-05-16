TP.HCM thêm một dự án giá khoảng 300 triệu đồng/m2

Dự án Lancaster Lincoln tọa lạc trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu), được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 8.098 m2, gồm 3 tòa tháp, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 86.000 m2 cùng 25.000 m2 tầng hầm.

Dự án bao gồm khu thương mại dịch vụ, 5 tầng trung tâm thương mại và 750 căn hộ. Chủ đầu tư dự kiến giá bán mỗi m2 căn hộ tại đây khoảng 300 triệu đồng.

Theo bà Dương Thanh Thủy, Phó chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy, năm 2017 dự án trên khởi công xây dựng. Tuy nhiên, đến năm 2020 khi dự án đã xây xong tầng hầm đã phải tạm dừng do những vướng mắc liên quan đến phần đường nội bộ 542 m2 phát sinh từ điều chỉnh quy hoạch.

Sau sáu năm dừng thi công, đến nay dự án Lancaster Lincoln và dự kiến mở bán với giá từ 300 triệu đồng/m2

Đó là khoảng thời gian đầy áp lực và thử thách đối với doanh nghiệp. Nhưng trong khó khăn đó, doanh nghiệp càng hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên trì, sự minh bạch và tinh thần không từ bỏ.

Với sự đồng hành và hỗ trợ quyết liệt từ các cấp chính quyền Trung ương và TP.HCM, những khó khăn đã từng bước được tháo gỡ để hôm nay dự án đã khởi công trở lại phần thân.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng ký kết với Ngân hàng MB, các sàn môi giới bất động sản để đồng hành, triển khai bán hàng.

Bà Dương Thanh Thủy cũng cho biết, dự án không chỉ là một nơi ở đẹp, mà còn có cộng đồng sống đẳng cấp, nơi cư dân có thể cảm nhận được sự tiện nghi, riêng tư, an toàn và dịch vụ chuẩn mực mỗi ngày.

Trong giai đoạn triển khai tiếp theo, công ty cam kết tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo dự án được thi công an toàn, đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.