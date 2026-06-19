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Thời sự

TP.HCM thu ngân sách đạt trên 500.000 tỉ đồng trong 6 tháng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Phát biểu giải trình những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 500.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, biến động của thị trường tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, nhưng TP.HCM đã nỗ lực vượt qua, duy trì đà phục hồi, tăng trưởng tích cực; thu ngân sách đạt 61,9%.

Về kinh tế, ông Nguyễn Văn Được cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm TP.HCM đạt 500.069,99 tỉ đồng, ước đạt 61,9% dự toán năm. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỉ đồng (tăng 63,9% so với cùng kỳ).

TP.HCM thu ngân sách đạt trên 500.000 tỉ đồng trong 6 tháng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại kỳ họp

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, TP.HCM đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch và kết nối 5,7 triệu dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, lần đầu tiên lọt vào Top 100 toàn cầu (xếp thứ 98 thế giới).

TP.HCM cũng đã hoàn thành hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án (838/838 dự án) vướng mắc theo Công điện 112/CĐ-TTg của Chính phủ, mở khóa nguồn lực trên 206.000 tỉ đồng.

"Công tác chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế được thành phố đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành 213 phòng học mới, triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân cho hơn 174.000 người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững", ông Nguyễn Văn Được cho hay.

TP.HCM thu ngân sách đạt trên 500.000 tỉ đồng trong 6 tháng- Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết trên app thông qua 56 nghị quyết tại kỳ họp

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM cũng nhìn thẳng vào những hạn chế, khó khăn, có tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, đến năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của thành phố.

Ông Được nhấn mạnh: "UBND thành phố quyết tâm khắc phục hiệu quả, có chuyển biến tích cực trong thời gian tới như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu (ước đến cuối tháng 6, chỉ đạt 30% kế hoạch - so với yêu cầu là 40% kế hoạch); một số công trình trọng điểm còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng; tình trạng ngập nước cục bộ, ùn tắc giao thông, yêu cầu về trường học, chăm sóc sức khỏe nhân dân…".

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM kiên trì mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10% và tổng thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỉ đồng. Bên cạnh đó, tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực đặc thù.

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