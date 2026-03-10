Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM thúc đẩy hợp tác với thành phố Daejeon, Hàn Quốc

Thúy Liễu
Thúy Liễu
10/03/2026 19:57 GMT+7

Lãnh đạo HĐND TP.HCM và Hội đồng thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đã có buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị và phúc lợi xã hội.

Tối 10.3, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM tiếp xã giao đoàn công tác của Hội đồng thành phố Daejeon (Hàn Quốc) do ông Hwang Kyoung Ah, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon, làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết chuyến thăm của Hội đồng thành phố Daejeon đầu năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, mở ra chu kỳ hợp tác mới giữa hai thành phố, sẽ góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.

Theo ông Thọ, Hàn Quốc từ lâu đã là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại TP.HCM với hơn 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 5,6 tỉ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Hàn Quốc năm 2025 đạt khoảng 6,5 tỉ USD.

TP.HCM thúc đẩy hợp tác với thành phố khoa học Daejeon (Hàn Quốc)

Lãnh đạo TP.HCM và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: THÚY LIỄU

Không chỉ hợp tác kinh tế, TP.HCM và các địa phương của Hàn Quốc còn duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác địa phương. Đến nay, đã có hơn 12 tỉnh, thành của Hàn Quốc thiết lập quan hệ hợp tác với TP.HCM.

Riêng với Daejeon, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn trong những năm gần đây. Năm 2025, TP.HCM đã đón Chủ tịch HĐND thành phố Daejeon và Phó thị trưởng Daejeon đến thăm và làm việc. Lãnh đạo HĐND TP.HCM cũng đã có chuyến công tác tại Daejeon vào tháng 11 cùng năm 2025 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, trong chuyến làm việc lần này, hai bên sẽ cùng rà soát, đánh giá những kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi về các định hướng phát triển mới của TP.HCM sau quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính.

Mở rộng hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo

Với vai trò là cơ quan dân cử của hai địa phương, HĐND TP.HCM và Hội đồng thành phố Daejeon được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực.

Theo định hướng hợp tác, hai bên có thể mở rộng trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa và thanh niên giữa hai thành phố.

Phía TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn thành phố Daejeon (một trong những trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các trường đại học.

Ông Nguyễn Văn Thọ tặng quà lưu niệm cho ông Hwang Kyoung Ah, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon

Ông Nguyễn Văn Thọ tặng quà lưu niệm cho ông Hwang Kyoung Ah, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon

ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hwang Kyoung Ah bày tỏ vui mừng khi lần đầu đến TP.HCM và cảm nhận sự thân thiện, gần gũi của thành phố.

Ông cho biết chuyến thăm lần này nhằm tiếp nối tinh thần Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa lãnh đạo hai hội đồng thành phố được ký kết vào cuối năm 2025. Mục tiêu là biến những cam kết hợp tác thành các chương trình cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Theo ông Hwang Kyoung Ah, Daejeon được biết đến là trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ quan trọng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự phát triển kinh tế cần đi đôi với việc nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.

"Khi kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, chúng ta càng phải quan tâm đến đời sống và phúc lợi của người dân. Tôi hy vọng sự hợp tác giữa TP.HCM và Daejeon không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 2 thành phố", ông Hwang Kyoung Ah nói.

