TP.HCM triệt phá nhiều nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08 - Công an TP.HCM) cho biết trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an TP.HCM nói chung và PA08 nói riêng đã kiểm tra, phát hiện 5.311 vụ, gồm 23 tổ chức và 5.645 cá nhân là người nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật, từ hành chính đến hình sự. Theo đó, trục xuất 439 đối tượng, trong đó có một số đối tượng truy nã quốc tế.



Phát hiện nhiều hoạt động phạm pháp

Điển hình là vụ án mới nhất do tội phạm là người nước ngoài cầm đầu mà Công an TP.HCM triệt phá vào ngày 24.7. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm người Hàn Quốc cầm đầu đường dây dây môi giới mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc gồm: Kim Tea-hyung (48 tuổi), Lee Hyun-jun (25 tuổi) và Cha Jin-young (46 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc).

Các nghi phạm trong đường dây môi giới mại dâm vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa

Theo PC02 Công an TP.HCM, công an phát hiện nhà hàng Gallery, số 160 Bis Bùi Thị Xuân (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) hoạt động môi giới mại dâm. Nhà hàng Gallery hoạt động từ tháng 6.2022, do Kim Tea-hyung và Cha Jin-young làm chủ, trực tiếp điều hành. Có khách mua dâm thì nhóm này thu giá từ 3,5 - 4 triệu đồng/lượt, mỗi tháng các nghi phạm thu lợi khoảng 4 tỉ đồng.

Một vụ án khác, cũng do tội phạm là người nước ngoài cầm đầu đường dây "tín dụng đen". Cụ thể ngày 26.6, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bị can Maksim Zubkov đã quản lý, điều hành 6 công ty có trụ sở ở đường Nguyễn Xí (P.26, Q.Bình Thạnh) gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty Bảo Tín Kim Long để hoạt động cho vay nặng lãi. Công an Q.Bình Thạnh cũng khởi tố 22 bị can là giám đốc, một số trưởng phòng, nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn,thantaioi.vn, caydenthan.vn của 6 công ty trên.

Đối với đường dây "tín dụng đen" do Maksim Zubkov cầm đầu, chỉ tính riêng 42 người vay với 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các bị can đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm (gấp từ 10 - 128 lần so với lãi suất cho vay theo quy định).

Hay đường dây cho vay nặng lãi do ông trùm Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia; 38 tuổi, cư trú P.An Phú, TP.Thủ Đức) cầm đầu mà Công an TP.HCM triệt phá vào cuối tháng 6.2023. Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Aigars Plivčs để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên các website tamo.vn và findo.vn.

Hai trang tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finance (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại VN. Chỉ cần truy cập 2 web trên hoặc qua ứng dụng tamo và findo, khách hàng điền các thông tin cá nhân như CCCD, hình ảnh cá nhân, là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.

Chỉ từ tháng 4.2019 đến khi bị triệt phá, 3 công ty trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Lãi suất của đường dây này thấp nhất là 153%, có thể lên đến hơn 1.200% mỗi năm, cao gấp trăm lần mức lãi cho vay theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, có nhiều đối tượng người nước ngoài ở lại Việt Nam, hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Maksim Zubkov để điều tra hành vi cho vay nặng lãi HOÀNG HUY





Siết chặt khai báo tạm trú

Theo cơ quan công an, do TP.HCM là địa bàn có đông người nước ngoài và đa dạng các loại hình cơ sở lưu trú, trong khi nhiều chủ cơ sở lưu trú không ý thức tốt về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Có trường hợp chủ cơ sở lưu trú sở hữu nhiều căn hộ và giao khoán việc quản lý cho các dịch vụ trung gian quản lý, các dịch vụ này thường không cố định nhân sự dẫn đến việc không nắm quy định, nên không thực hiện việc khai báo, chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Vì vậy, nhiều đối tượng lợi dụng việc buông lỏng quản lý này để cử 1 người đứng tên hợp đồng thuê nhà, nhưng sau đó đưa nhiều đối tượng khác vào cư trú cùng để trốn tránh việc khai báo tạm trú, qua mặt cơ quan chức năng, hoặc cho thuê sang tay qua nhiều người.

"Có khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện thì chủ nhà mới biết. Ngoài ra các đối tượng còn hay chọn một số khu biệt thự, villa biệt lập, căn hộ hạng sang với nhiều lớp bảo vệ để cư trú nhằm tránh sự tò mò của người xung quanh, nhằm che giấu cho hoạt động vi phạm pháp luật. Nếu chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị không chú trọng đến công tác an ninh trật tự, không phối hợp tốt với cơ quan chức năng địa phương thì sẽ vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động", Công an TP.HCM đánh giá.

Từ thực tế như nêu trên, Công an TP.HCM đã triển khai việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua internet từ năm 2007. Người khai báo chỉ cần sử dụng các thiết bị điện tử thông minh có kết nối internet, truy cập trang khai báo tạm trú https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn tạo tài khoản và tiến hành khai báo 24/7. Hiện nay có khoảng 96% cơ sở lưu trú đã thực hiện khai báo online, tuy nhiên tỷ lệ này tại các căn hộ chung cư, nhà riêng biệt lập vẫn còn thấp.

PA08 Công an TP.HCM đề nghị người nước ngoài và các cơ sở lưu trú tuân thủ việc khai báo tạm trú, chủ động tạo lập tài khoản và khai báo đúng quy định.

PA08 Công an TP.HCM cho biết thêm từ ngày 1.8, Công an TP.HCM sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, tập trung xử lý các chủ hộ, người quản lý căn hộ không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú. Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân và tổ chức mời bảo lãnh người nước ngoài thực hiện đúng trách nhiệm của người bảo lãnh, yêu cầu người nước ngoài tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như truyền thống, văn hóa của VN.