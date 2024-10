TP.HCM: Trường mầm non đầu tiên tự chủ tài chính đón tin vui

Lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Nam Sài Gòn trong sáng nay, 4.10 ẢNH: THÚY HẰNG

Sáng nay, 4.10, tại Trường mầm non Nam Sài Gòn diễn ra lễ đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đây không chỉ là niềm vui của trường mà còn là tin vui của ngành giáo dục và của bậc học mầm non ở thành phố.

"Thời gian qua, dù đã trải qua nhiều đổi thay nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn kiên trì, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các thầy cô, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Giờ đây ngôi trường, khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Điều này sẽ tạo điều kiện để các cô chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn", bà Châu nói.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lê Thụy Mỵ Châu và ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM, trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho ban giám hiệu Trường mầm non Nam Sài Gòn. Đây là trường mầm non công lập đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này của TP.HCM tự chủ tài chính ẢNH: THÚY HẰNG

"Sự kiện hôm nay là niềm tự hào cũng là trách nhiệm, đòi hỏi trong thời gian tới trường phải tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao niềm tin phụ huynh học sinh. Đây là gương điển hình, Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT cần quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm tới các trường bạn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để đảm bảo an toàn cho trẻ, quan tâm triển khai giải pháp để xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm", bà Châu chỉ đạo.

Trường mầm non Nam Sài Gòn, tiền thân là Trường dân lập Nam Sài Gòn được khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên từ ngày 5.9.1997. Tháng 8.2002, trường được chính thức chuyển từ dân lập sang trường bán công với mô hình liên thông "Mầm non- tiểu học - THCS - THPT bán công Nam Sài Gòn". Tháng 4.2006, khối mầm non được tách ra thành Trường mầm non bán công Nam Sài Gòn.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ 2 từ phải qua), chúc mừng nhà trường đạt giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 ẢNH: THÚY HẰNG

Tới năm 2011, công văn số 4063/QĐ-UBND ngày 25.08.2011, Chủ tịch UBND TP.HCM ra quyết định chuyển đổi Trường mầm non bán công Nam Sài Gòn thành Trường mầm non Nam Sài Gòn (trụ sở tại đường Trần Văn Trà, Khu A đô thị mới Nam Sài Gòn, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM).

Năm học 2021-2022, Trường mầm non Nam Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc nhóm 2 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường mầm non Nam Sài Gòn - nơi các trẻ em đang học tập hiện nay là trường được xây dựng mới (khởi công xây năm 2021) địa chỉ ở Lô P3 Khu A, đô thị mới Nam Thành Phố, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM. Đến thời điểm này, đây là trường mầm non công lập tự chủ tài chính đầu tiên và duy nhất tại TP.HCM.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cho hay Trường mầm non Nam Sài Gòn là một trong 3 đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT. Trường tiên phong trong các hoạt động, với đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết, đạt chuẩn. Chất lượng nuôi dạy trẻ tạo hiệu quả cao, nhận được sự tin tưởng của phụ huynh.

Trẻ em trong giờ tìm hiểu cây cối ngoài thiên nhiên ẢNH: MN NAM SÀI GÒN

Trẻ em vui chơi ngoài trời ẢNH: MN NAM SÀI GÒN

Trường có tổng diện tích sử dụng là 9.977,2m2; gồm 1 trệt, 2 lầu và 39 phòng, trong đó có 20 phòng học, nhiều phòng chức năng, phòng giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, thư viện, phòng học thông minh, nhà bếp, phòng y tế, phòng kho, phòng giặt... Mỗi nhóm, lớp có nhà vệ sinh riêng, được trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục.

Bà Lê Thị Xuân Thương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2024-2025, trường có 393 trẻ em các độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đang học tại 14 lớp. Bà Thương cho biết mô hình tự chủ tài chính đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải nỗ lực làm sao để phụ huynh tin tưởng, hài lòng, thu hút được phụ huynh.