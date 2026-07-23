TP.HCM: Vì sao kênh 19 Tháng 5 vẫn ngập rác?

Chiều 23.7, tại họp báo định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, UBND phường Bình Hưng Hòa đã lý giải vì sao kênh 19 Tháng 5 thường xuyên xuất hiện rác thải, đồng thời cho biết các giải pháp đang triển khai để khắc phục tình trạng ô nhiễm.



Cuộc họp cung cấp thông tin định kỳ tổ chức chiều 23.7 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuần tra và lắp camera xử phạt người xả rác xuống kênh 19 Tháng 5

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết kênh 19 Tháng 5 chảy qua nhiều địa bàn như phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì và phường Bình Hưng Hòa. Trong đó, Bình Hưng Hòa nằm ở cuối nguồn nên toàn bộ rác thải từ các khu vực phía trên đều tập trung về đây.

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa cho hay hạ tầng giao thông dọc kênh 19 Tháng 5, đặc biệt đoạn đường 26 Tháng 3 thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa chưa được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Điều này khiến công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm cũng như việc thu gom, vệ sinh môi trường chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

"Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và các hộ buôn bán dọc đường 26 Tháng 3 còn hạn chế. Tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra, khiến lượng rác tiếp tục đổ xuống kênh", bà Diệu nói.

Theo Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, tuyến kênh 19 Tháng 5 do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng) quản lý.



Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa thông tin tại cuộc họp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Địa phương đã kiến nghị đơn vị này đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông dọc tuyến kênh theo hướng triển khai cả hai bên thay vì chỉ đầu tư một bên đường 26 Tháng 3 như hiện nay. Đồng thời, phường kiến nghị tăng cường nạo vét, vớt rác và vệ sinh định kỳ trên toàn tuyến, đặc biệt tại khu vực cuối nguồn thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa.

Song song đó, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống kênh rạch; yêu cầu các hộ dân thực hiện lưu giữ, chuyển giao rác sinh hoạt cho đơn vị thu gom theo quy định.

UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết sẽ lắp đặt camera, đồng thời khai thác hình ảnh từ Trung tâm điều hành giám sát camera an ninh trật tự tại các điểm thường xuyên tái phát sinh rác để xác định, xử lý các trường hợp vứt, đổ rác không đúng quy định.



Cùng với đó, lực lượng chức năng được giao tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi vứt, đổ rác xuống kênh rạch và nơi công cộng.

Chưa phát hiện doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp ra kênh

Liên quan các điểm buôn bán và nguồn xả thải dọc kênh 19 Tháng 5, bà Diệu cho biết đã rà soát các hộ dân, chủ nguồn thải và các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Qua kiểm tra, địa phương chưa phát hiện hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý vào kênh 19 Tháng 5.

Kênh 19 Tháng 5 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa ngập rác ẢNH: TRẦN KHA

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa, Công an phường và khu phố sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất phát sinh chất thải công nghiệp, yêu cầu ký hợp đồng thu gom theo quy định.