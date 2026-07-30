TP.HCM: Vì sao mở rộng đường Trần Bình Trọng phải rào chắn giao lộ Lý Thái Tổ?

Chiều 30.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn. Tại cuộc họp, UBND phường Vườn Lài đã thông tin về việc đơn vị thi công rào chắn giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương.



Theo UBND phường Vườn Lài, đây là hạng mục bắt buộc của dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng và dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Nhiều rào chắn ở quanh khu vực thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án này được khởi công từ ngày 4.5.2026 nhằm mở rộng đường Trần Bình Trọng, đồng thời xây dựng mới tuyến cống hộp thoát nước kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu trên các tuyến Lý Thái Tổ và Trần Bình Trọng.

Do yêu cầu kỹ thuật, đơn vị thi công phải đào đường và rào chắn tại khu vực giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương để thi công cống hộp. Vì vậy, trong quá trình triển khai không tránh khỏi việc ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại của người dân.

Thi công ban đêm để giảm ảnh hưởng giao thông

UBND phường Vườn Lài cho biết trước khi triển khai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và đơn vị thi công đã lập phương án tổ chức giao thông, trình Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận theo quy định.

Ngày 13.7, Sở Xây dựng cấp giấy phép thi công, cho phép bố trí rào chắn 24/24 giờ tại khu vực thi công cống băng ngang đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương. Tuy nhiên, việc thi công phải thực hiện lần lượt từng phân đoạn để bảo đảm phần mặt đường còn lại vẫn đáp ứng nhu cầu lưu thông.

Cọc khoan nhồi được thi công để chuẩn bị nền móng tuyến đường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo giấy phép, các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông chỉ được thi công trong khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Từ 6 giờ đến 22 giờ, đơn vị thi công chỉ được thực hiện công việc bên trong phạm vi rào chắn, không được triển khai các hoạt động ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Yêu cầu hạn chế ảnh hưởng người dân

UBND phường Vườn Lài cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn như lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo, sơn kẻ đường, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, thường xuyên vệ sinh công trường, không để bùn đất và vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Giấy phép thi công cũng phải được niêm yết tại công trình để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian thi công, UBND phường phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công, công an phường và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nếu phát sinh bất cập.

Theo UBND phường, đến nay tình hình giao thông tại khu vực cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài và việc lưu thông vẫn được bảo đảm theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ trước ngày 2.9, đồng thời tiếp thu, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân trong quá trình triển khai dự án.