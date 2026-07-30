TP.HCM đầu tư 89 công trình chống thiên tai, bảo vệ hơn 10.000 hộ dân

UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ các địa phương thực hiện 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu với tổng kinh phí dự kiến gần 228 tỉ đồng.

Theo UBND TP.HCM, tổng kinh phí trên dùng để hỗ trợ 21 phường, xã triển khai tu sửa, xử lý và xây dựng cấp bách các công trình phòng chống thiên tai. Chủ trương này được thực hiện theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm xử lý các điểm xung yếu, giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão.

21 phường, xã được hỗ trợ gồm: phường Bến Cát, phường Bình Cơ, phường Thủ Dầu Một, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Bình Hòa, phường Long Nguyên, xã Bàu Bàng, xã Bắc Tân Uyên, xã Trừ Văn Thố, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Phú Thuận, phường Bình Đông, xã Thái Mỹ, xã Củ Chi, xã Hiệp Phước, xã An Thới Đông, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt và xã Hưng Long.

TP.HCM sẽ đầu tư 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu với tổng kinh phí dự kiến gần 228 tỉ đồng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các công trình sau khi hoàn thành sẽ tăng khả năng chống sạt lở bờ sông, bờ kênh, hạn chế tác động của triều cường, cải thiện tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực dân cư. Ước tính hơn 10.144 hộ dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp, đồng thời bảo vệ an toàn cho hơn 9.100 ha đất.

Các địa phương cũng chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định và chủ động kiểm tra các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Trong thời gian thi công, các địa phương phải triển khai các giải pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt trong các đợt mưa lớn, triều cường và thiên tai từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai các công trình đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sở đồng thời hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai TP.HCM theo đúng quy định.