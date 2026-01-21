TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: Hàng quán cất gọn biển hiệu, không còn chuyện tái diễn

Sáng 21.1, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp UBND phường, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Một hộ dân gia cố thêm miếng lót lấn chiếm vỉa hè bị buộc tháo dỡ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đây là địa bàn có nhiều tuyến đường trọng điểm như: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh... với tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phức tạp trong thời gian trước. Việc ra quân xử lý nhằm lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Ghi nhận tại các tuyến Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ và khu vực hẻm gần trường ĐH Hutech, lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ mái che, thu gọn bàn ghế, không bày biển hiệu, không đặt vật dụng buôn bán ra vỉa hè.

Người dân thu dọn đồ đạc, trả lại vỉa hè ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an và CSGT trực tiếp hướng dẫn người dân thu dọn mái bạt, ghế ngồi, bảng quảng cáo, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không tái lấn chiếm, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Trong khoảng 1 giờ tuần tra, tổ công tác đã lập biên bản 7 trường hợp vi phạm lỗi sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa. Mức phạt của hành vi này là 2,5 triệu đồng.

Theo nhiều người dân, các hộ kinh doanh ở hẻm 31 đường Ung Văn Khiêm, đường Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ đã được liên tục tuyên truyền về các quy định liên quan vỉa hè, lòng đường và đã có chuyển biến rõ rệt. Khi tổ công tác đi kiểm tra, xử lý, đa phần người dân chấp hành, tự giác thu dọn, không xảy ra tình trạng chống đối hay gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

An ninh trật tự cơ sở tháo biển hiệu được gia cố trên vỉa hè ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân được vận động thu gọn các mái che, biển hiệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đây là ngày thứ tư liên tiếp của đợt ra quân. Trước đây, nhiều hộ thường "canh" lực lượng để bày bán trở lại, tuy nhiên đến nay hiện tượng này hầu như không còn.

Ngoài các hành vi lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hàng rong, bày hàng hóa nhỏ lẻ, lực lượng công an phường và CSGT còn tăng cường xử lý các lỗi: Dừng, đỗ xe máy và ô tô trên vỉa hè, lòng đường trái phép. Người vi phạm lỗi này thường là khách của các hàng quán trên các tuyến đường trên.

Cạnh đó, tổ công tác cũng thường xuyên lập biên bản lỗi sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặt bàn ghế, tủ hàng.

Sẽ kiểm điểm nơi để lấn chiếm vỉa hè tái diễn

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, thời gian qua, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đồng đều và bền vững. Nhiều nơi vẫn để tái diễn tình trạng lấn chiếm, thậm chí có nơi còn diễn biến phức tạp gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều hộ thường "canh" lực lượng để bày bán trở lại, tuy nhiên đến nay hiện tượng này hầu như không còn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các hộ dân đồng loạt thu dọn đồ đạc bày biện trên vỉa hè ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Bùi Xuân Cường nhận xét, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do sự phối hợp chưa đồng bộ, cách làm có thể chưa phù hợp, công tác tuyên truyền chưa thuyết phục, chưa chuyển biến được nhận thức của người dân.

"Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, thường tái vi phạm khi không có lực lượng chức năng kiểm tra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông", Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá.

Các lực lượng cùng phối hợp xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời gian tới, TP.HCM sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm lấn chiếm vỉa hè kéo dài, tái diễn.