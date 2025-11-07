TP.HCM: Xuyên đêm khắc phục sự cố sụp cống ngăn triều ở rạch Ba Thôn

Bất ngờ sụp cống ngăn triều

Ngày 6.11, sự cố sụp đan mang (tấm đan bê tông - PV) gây sụp cống ngăn triều tại rạch Ba Thôn, phường An Phú Đông (quận 12 cũ), TP.HCM đã khiến nước triều cường tràn vào khu dân cư. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và dân quân tự vệ đã huy động tổng lực khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Cống ngăn triều tại phường An Phú Đông (quận 12 cũ) bị vỡ do triều cường dâng cao ẢNH: TRẦN KHA

Ngày 7.11, lực lượng chức năng UBND phường An Phú Đông cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố sụp cống ngăn triều tại phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Đồng thời, hệ thống bơm được huy động liên tục để thoát nước ra sông Sài Gòn, tránh ngập sâu khu dân cư.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết chiều 6.11, triều cường dâng cao đột biến, rạch cầu Ba Thôn (hay còn gọi cầu Đôi) đã xảy ra sự cố sụp tấm đan bê tông ở cống ngăn triều.

"Ngay khi nhận tin, chúng tôi phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân di dời tài sản, kê kích đồ đạc lên cao đề phòng nước tràn", ông Thiện nói.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố ẢNH: TRẦN KHA

Theo ông Thiện, trước đó, phường đã xây dựng phương án ứng phó triều cường từ sớm. Lực lượng dân quân tự vệ, an ninh khu phố được huy động trực 24/24, chủ động gia cố bờ bao, đắp thêm đất nâng cao các tuyến mương dễ bị tràn. Khi sự cố xảy ra, chỉ trong ít phút, hàng chục dân quân đã tỏa xuống các khu dân cư bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.

Cũng trong đêm 6.11, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM (Chi nhánh nam Rạch Tra) đã điều xe cuốc, tấm thép chắn lớn thả xuống lòng rạch để ngăn tạm dòng nước.

Sáng 7.11, đơn vị tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt tấm chắn mới.

"Chúng tôi đã đóng 10 cống nội đồng nên khu vực bên trong không bị ngập nặng. Đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về người và tài sản", ông Thiện thông tin thêm.

Phần sụp không ảnh hưởng kết cấu cầu rạch Ba Thôn, xe cộ vẫn lưu thông bình thường ẢNH: TRẦN KHA

Người dân cần chủ động ứng phó sự cố

Ông Lê Văn Điệp, Giám đốc Chi nhánh nam Rạch Tra, cho biết cống ngăn triều rạch Ba Thôn có chiều rộng 10 m. Sự cố sụp tấm đan góc bên trái (hướng từ sông Sài Gòn vào) nguyên nhân do triều cường quá cao gây xói lở.

"Ngay khi phát hiện, chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật, thuê thêm xe cẩu chuyên dụng để thả tấm thép ngăn dòng. Phần sụp không ảnh hưởng kết cấu cầu nên xe cộ vẫn lưu thông bình thường", ông Điệp khẳng định.

Theo ông Điệp khi xảy ra vụ việc đơn vị đã kiểm tra và cho đóng 10 cống trong nội đồng. Theo tính toán, kiểm tra từ đơn vị này lượng nước tràn vào khu vực không gây ngập. Địa phương chỉ thông báo người dân kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại.

Ông Điệp cho biết thêm, đơn vị sẽ gia cố lại toàn bộ tường chắn bị sụp trong vài ngày tới để ngăn các đợt triều cường cuối tháng 11. Về lâu dài, công ty đề xuất các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp sửa chữa bền vững, nâng cấp hệ thống cống ngăn triều cũ kỹ đã xuống cấp.

Trước đó, phát hiện vết nứt, lực lượng chức năng cho gia cố phần tấm đan cống ngăn triều tại phường An Phú Đông (quận 12 cũ) nhưng nước dâng quá cao gây sụp

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 7.11, mực nước tại khu vực sự cố đã rút đáng kể. Các lực lượng vẫn túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó nếu triều cường tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Phường An Phú Đông cũng phát thông báo khẩn đến từng tổ dân phố, yêu cầu người dân chủ động kê kích tài sản, chuẩn bị bao tải cát gia cố nhà cửa.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, người dân địa phương mong muốn TP.HCM sớm có dự án nâng cấp toàn bộ hệ thống cống ngăn triều, tránh lặp lại cảnh ngập sâu khi triều cường.