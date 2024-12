Trả lời bạn đọc 13.12.2024

TP.HCM: Văn phòng UBND Q.Tân Phú trả lời đơn của ông Tào Đình Phương (ngụ nhà B17.01 chung cư Phú Thạnh, số 53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú); UBND TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Đỗ Văn Nam (ngụ 40/8/5 đường số 4, KP.3, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND P.Tam Phú, TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Đỗ Văn Nam (ngụ 40/8/5 đường số 4, KP.3, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công ty cổ phần Global Membership (65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1) trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Hùng (ngụ số 9 đường số 2, khu Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7); Chi cục Thi hành án dân sự Q.8 trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Thuận (HKTT: 1100/8/2, tổ 16, tỉnh lộ 43, KP.1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức; địa chỉ liên hệ: số 26 đường T, Trung tâm hành chính Dĩ An, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương); UBND H.Củ Chi trả lời đơn của bà Võ Thị Lệ Sương (ngụ tổ 1, ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) và một số người dân khác có tên trong đơn); Ban Tiếp công dân - Thanh tra TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Mão (ngụ 1100/8/5 tỉnh lộ 43, KP.1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức); Văn phòng Đăng ký đất đai TP - Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Công Tâm (ngụ căn hộ nhà ở xã hội B5-4.05, chung cư H.O.F, 35 Hồ Ngọc Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân).

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Võ Hồng Thức - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Quý Hải Phú Quốc (tổ 1, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc); Viện KSND TP.Phú Quốc, Kiên Giang trả lời đơn của ông Trần Văn Khởi (ngụ KP.4, P.An Thới, TP.Phú Quốc); UBND TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ 93/55 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột; địa chỉ liên hệ: 160A Lê Thánh Tông, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột); UBND H.Tam Bình, Vĩnh Long trả lời đơn của ông Lưu Văn Khen (ngụ ấp 6, xã Hòa Hiệp, H.Tam Bình)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.