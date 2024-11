Trả lời bạn đọc 28.11.2024

TP.HCM: Ban Tiếp công dân T.Ư - Thanh tra Chính phủ trả lời đơn của bà Võ Thị Khánh Ly (ngụ số 31A/4 Hùng Vương, P.9, Q.5); Công ty điện lực Bình Phú - Tổng công ty điện lực TP.HCM (718 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6) trả lời đơn của ông Huỳnh Tấn Thừa (địa chỉ liên hệ: tầng 15, số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Thuận (HKTT: số 1100/8/2, tổ 16, tỉnh lộ 43, KP.1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức; địa chỉ liên hệ: số 26, đường T, Trung tâm hành chính Dĩ An, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương); Cơ quan CSĐT - Công an H.Đắk R'Lấp, Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hà và bà Nguyễn Thị Nga (ngụ thôn Tân Phú, xã Đắk Ru, H.Đắk R'Lấp) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Phạm Hồng Chung (ngụ số 10, đường số 17, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); UBND H.Đông Hải, Bạc Liêu trả lời đơn của ông Trịnh Văn Dĩ (ngụ số 10/38 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, Bến Tre); Viện KSND H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế trả lời đơn của ông Phạm Cườm - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh (số 305 Yên Thế, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn Hữu Vinh - Là lái xe của Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh; UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (HKTT: số 93/55 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột; địa chỉ liên hệ: số 160A Lê Thánh Tông, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột); Viện KSND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Lê Quốc Trung và bà Nguyễn Thị Thu Duyên (ngụ số 52/20 Nguyễn Thái Học, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Cam Lâm, Khánh Hòa trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, H.Cam Lâm) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ủy ban Kiểm tra - Huyện ủy Thăng Bình, Quảng Nam trả lời đơn của ông Phan Công Hai (ngụ Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, H.Thăng Bình)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.