Trả lời bạn đọc 15.12.2023

Cục Thuế TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Quốc Việt (ngụ 84 Ngô Quyền, P.7, Q.5); Chi cục Thi hành án dân sự Q.3, TP.HCM trả lời đơn của bà Vũ Thị Kim Oanh (ngụ 15/18 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5); Công an H.Đức Hòa, Long An trả lời đơn của ông Hồ Thẩm Quyền (ngụ ấp 1, xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc); UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của tập thể một số người dân cư ngụ tại đường Bình Thành và Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của ông Đỗ Ngọc Bình (ngụ 395/42 Hòa Hảo, P.5, Q.10); UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của Lê Thị Trung Thu, ông Lê Thành Phát, ông Lê Ngọc Thành, ông Lê Phước Vĩnh, ông Lê Ngọc Hữu, bà Lê Ngọc Hảo và ông Lê Minh Hữu Hậu (ngụ 305/15 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một); Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của ông Lê Kỳ Sáng (ngụ thôn Văn Bắc, xã Đông Văn, H.Đông Sơn); Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Võ Hữu Hùng, ông Võ Trung Hậu, ông Võ Vĩnh Hiển, ông Võ Quý Hưng và bà Võ Hoàng Ngân Châu (ngụ tổ 4, khóm Thuận Trung, P.Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh); UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của bà Bùi Thị Lệ Phương (ngụ P302A, nhà kII, 222D, ngõ 260 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội); TAND TP.Tân Uyên, Bình Dương trả lời đơn của bà Phạm Thị Vân (ngụ 62/33A Phạm Ngũ Lão, KP.Thắng Lợi 2, P.Dĩ An, TP.Dĩ An); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ số 90 Bàu Cát 3, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM); Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (khu phố Ninh Thuận, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh, Bình Phước) trả lời đơn của ông Trần Cao Minh (ngụ ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, H.Lộc Ninh); Bệnh viện Vũng Tàu - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (27 đường 2/9, P.11, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) trả lời đơn của bà Lục Hứa Tú Trân, Phó giám đốc, đại diện Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan (213/29/1A Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu)...

