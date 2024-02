Trả lời bạn đọc 23.2.2024

TP.HCM: TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Hải và bà Trần Thị Diên (ngụ tổ 11, khu phố Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu); UBND H.Củ Chi trả lời đơn của ông Trương Văn Chính (ngụ 519 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp); TAND TP.HCM trả lời đơn của ông Lu Quí Minh (ngụ 33/2A3 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình) - là người đại diện theo ủy quyền của bà Lu Tuyết Sum; UBND Q.Bình Thạnh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Hà (ngụ căn hộ 310, chung cư 234 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh); UBND Q.1 trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Dũng (ngụ 95/24 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; UBND H.Nhà Bè trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (HKTT: 256B, ấp 4, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè; địa chỉ liên hệ: 15/50 Đoàn Như Hài, P.13, Q.4) - là con của ông Nguyễn Tấn Thành và bà Nguyễn Thị Nhiễm; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hằng (ngụ 90 Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, H.Củ Chi); UBND TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ 1348/29 Nguyễn Xiển, KP.Thái Bình 2, P.Long Bình, TP.Thủ Đức).

UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Đào Cao Vũ (ngụ tổ 2, ấp 3, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch); Chi cục Thi hành án dân sự TP.Nha Trang, Khánh Hòa trả lời đơn của ông Hồ Hoài Nam (ngụ 33A Lê Đại Hành, P.Tân Lập, TP.Nha Trang); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Hồ Hoài Nam (ngụ 33A Lê Đại Hành, P.Tân Lập, TP.Nha Trang); TAND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Lê Thị Út (ngụ tổ 6, khu phố 3A, P.Thới Hòa, thị xã Bến Cát); UBND H.Đức Huệ, Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp 2, xã Mỹ Thạnh Bắc, H.Đức Huệ); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trả lời đơn của bà Lê Thị Dung (địa chỉ liên hệ: UBND xã Định An, H.Dầu Tiếng)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.