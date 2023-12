Trả lời bạn đọc 29.12.2023

TP.HCM: UBND Q.Tân Phú trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Phương (ngụ 379 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh trả lời đơn của bà Phạm Thị Hồng Hoa (ngụ ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh); Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Quốc Vinh và bà Dương Trần Thy Diễm (ngụ 2385/17C Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Củ Chi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Diệu (ngụ 273/32/15 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp); UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của ông Thái Văn Hà (ngụ số 43, đường số 19, khu phố 19, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Công ty CP Đầu tư và xây dựng điện Long Hội (926 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) trả lời đơn của bà Trần Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Trâm Anh Đà Lạt (18/8 Kim Đồng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Võ Ngọc Minh (ngụ ấp Đất Đỏ, xã An Lập, H.Dầu Tiếng); TAND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Lịch (ngụ nhà số 100, đường số 1, khu nhà ở Tân Đông Hiệp, KP.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Diệp Bảo Thành (ngụ 36D/16, đường số 762 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP.HCM); TAND H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai trả lời đơn của ông Phan Đình Phùng (ngụ ấp 2, xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu); Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Bùi Tám (ngụ tổ dân phố Lộ Bàn, P.Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ) và một số người dân khác có tên trong đơn; Viện KSND H.Châu Thành, Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Huy Vọng (ngụ 173/4, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, H.Châu Thành); Cơ quan CSĐT - Công an H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Trinh (ngụ tổ 6, thôn 9, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu)...

