Trả lời bạn đọc 5.1.2024

TP.HCM: UBND H.Củ Chi trả lời đơn của tập thể những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận xã Tân Thạnh Đông; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Thạch Bạch (ngụ 118/14 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mai Hương và ông Võ Hoàng Nguyên (ngụ 2/8A, kiệt 161 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đức, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế); UBND Q.Bình Thạnh trả lời đơn của ông Phan Đức Chương (ngụ số 51, đường Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức); Cục Quản lý thị trường TP.HCM trả lời đơn của ông Hosokoji Yu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Gas Bình Minh (phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7); Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Chiến (ngụ căn hộ P1.8.20, chung cư Cityland Parkhills - 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp) và một số người dân khác có tên trong đơn; Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (ngụ 4324/10/9/7 Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân); Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Nguyễn Hữu Tuyên (ngụ số 41, tổ 13, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội).



Công an H.Châu Thành, Tây Ninh trả lời đơn của ông Mai Thành Dũng (ngụ số 810, tổ 9, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, H.Châu Thành); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Lê Thanh Phượng (ngụ ấp 11, xã Khánh Lâm, H.U Minh); Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trả lời đơn của bà Lương Thị Uyên Châu (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, H.An Phú); Chi cục Thi hành án dân sự H.Phú Giáo, Bình Dương trả lời đơn của bà Nguyễn Nhật Phước Trinh (ngụ KP.9, thị trấn Phước Vĩnh, H.Phú Giáo); Thanh tra Công an tỉnh Bến Tre trả lời đơn của ông Nguyễn Trung Tín (ngụ 236/12 Nguyễn Huệ, KP.3, P.An Hội, TP.Bến Tre); Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Nguyễn Hồng Lạc (ngụ ấp 5, xã Tân Thành, TP.Cà Mau)...

