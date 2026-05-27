Trách nhiệm người nuôi chó

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Nghệ An hiện có khoảng 306.400 con chó được nuôi tại các hộ gia đình, song tỷ lệ tiêm phòng dại mới đạt khoảng 50 - 55%. Đó là con số đáng lo ngại trong bối cảnh tình trạng thả rông chó vẫn diễn ra phổ biến ở cả đô thị lẫn nông thôn.

Mới đây, tại P.Vĩnh Lộc, một con chó thả rông bất ngờ lao vào tấn công 2 phụ nữ đang tập thể dục buổi sáng trên đường khiến cả hai bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, con chó chạy mất và cơ quan chức năng chưa xác định được chủ nuôi. Hay tại xã Quỳnh Anh, một con chó thả rông không xác định được chủ nuôi bị bệnh dại đã tấn công 6 người, có người phải khâu 4 mũi, có trường hợp bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Luật Chăn nuôi 2018 và thông tư hướng dẫn đã quy định việc nuôi chó phải đăng ký với chính quyền cấp xã, tiêm phòng định kỳ, ra đường phải đeo rọ mõm và có dây dắt. Pháp luật cũng quy định chủ nuôi nếu để chó gây tai nạn, cắn người khác có thể bị phạt rất nặng, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở quy định, mà ở khâu thực thi. Việc xử phạt gần như rất khó vì chính quyền cơ sở thiếu lực lượng chuyên trách, trong khi tại nhiều nơi công tác thống kê, kiểm tra còn mang tính hình thức.

Để chấm dứt tình trạng chó thả rông gây nguy hiểm, cần thiết phải thay đổi nhận thức: nuôi chó không chỉ là quyền cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Một con chó không được tiêm phòng, không được quản lý đúng cách có thể trở thành mối đe dọa cho cả khu dân cư. Chính quyền địa phương cần siết chặt việc xử phạt đối với hành vi thả rông chó, tổ chức rà soát, đăng ký vật nuôi bắt buộc, tăng cường các đợt tiêm phòng diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành.

Xây dựng lực lượng bắt giữ chó thả rông và công khai các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người dân, không thể để nơi công cộng trở thành mối nguy hiểm vì chó thả rông.