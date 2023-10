Trải nghiệm mua sắm ngay tại sàn diễn thời trang xuất hiện ở Việt Nam

Tiện ích “see now, buy now” xuất hiện tại show diễn SR Celebrating Local Pride vào tháng 11 tới. Trước đó, tính năng mới lạ này từng được nhiều nhà mốt danh tiếng: Burberry, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Michael Kors… áp dụng SR

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thương mại điện tử, tiện ích "see now, buy now" (tạm dịch: nhìn thấy, mua ngay) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong lĩnh vực thời trang. Đây trở thành xu hướng "càn quét" sàn diễn quốc tế trong những năm qua, giúp khán giả dự các show diễn có thể lập tức đặt mua món đồ mà họ ưng ý ngay khi xem người mẫu trình diễn trên sân khấu chỉ với một cú nhấp.

Tại Việt Nam, xu hướng này lần đầu được giới thiệu tại các sàn diễn thời trang thuộc sự kiện SR Celebrating Local Pride Fall/Winter 2023 sắp tới. Khán giả có thể trải nghiệm tính năng này thông qua ứng dụng mua sắm Bidu.



Ban tổ chức SR Celebrating Local Pride giới thiệu tính năng "see now, buy now' cùng nhiều điểm thú vị tại show diễn sắp tới qua cuộc họp báo chiều 13.10 SR

"See now, buy now là một tính năng mà hầu như chưa có show diễn nào tại Việt Nam cung cấp. Thường tại các show diễn thời trang, khi mọi người chú ý đến một thiết kế nào đó, ít nhất phải sau 3 đến 6 tháng sau thiết kế đó mới được bày bán. Đôi khi những người họ đi xem show diễn ngày hôm đó, 3 đến 6 tháng sau chưa chắc họ đã muốn mua lại. Trong khi đó, khi họ theo dõi show, họ thấy thích thú và có cảm giác muốn mua, muốn sở hữu sớm hơn. Vậy nên chúng tôi đã cung cấp tính năng 'see now, buy now' dành riêng của show diễn lần này", đại diện của Bidu chia sẻ tại họp báo hôm 13.10.

Vị này diễn giải thêm: "Khi người mẫu bước ra trình diễn trên sàn catwalk, tất cả khách mời ở bên dưới có thể dùng QR code đã có thể mua được bộ sưu tập đó ngay lập tức mà không phải chờ từ 3 đến 6 tháng nữa. Họ có đặc quyền được diện những trang phục đó sớm nhất, trước khi trang phục đó được bán công khai trên thị trường".

SR Celebrating Local Pride Fall/Winter 2023 có sự đồng hành của của 3 người mẫu trẻ: Dahan Phương Oanh, Việt Dũng và Linh Khiếu SR

SR Celebrating Local Pride vốn là sân chơi giúp quảng bá, nâng tầm các local brand (thương hiệu nội địa) Việt. Chính vì thế, việc cung cấp tính năng "see now, buy now" giúp các nhà mốt non trẻ tại Việt Nam mở rộng tệp khách hàng, thúc đẩy bán hàng trước và sau sự kiện từ đó mang về hiệu quả doanh thu mong muốn.