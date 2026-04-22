Trạm dừng nghỉ không phải công trình phụ

Bởi nhìn lại suốt 5 năm qua, trong khi các dự án thành phần cao tốc hết vượt tiến độ lại lập kỷ lục để nối liền đất nước một dải Bắc - Nam vào cuối năm 2025 trong sự phấn khởi của người dân cả nước thì trạm dừng nghỉ lại luôn trong tình trạng ì ạch, trễ hẹn. Đến cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phải hoàn thành hạng mục công trình dịch vụ công thiết yếu (bãi đỗ xe, khu vệ sinh) trước ngày 31.12.2025 để khai thác đồng bộ. Thế nhưng khi đến hẹn thì lại bài ca "vì nhiều nguyên nhân" và hàng loạt trạm dừng nghỉ đã không thể về đích. Sau đó, Cục Đường bộ VN đã gia hạn, yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan phấn đấu đến ngày 15.1.2026, phải hoàn thành, riêng một vài trạm bị đình trệ do mưa lũ, cho phép kéo dài tiến độ đến cuối tháng 1. Thế nhưng theo kết quả mới nhất do Cục công bố, đến thời điểm hiện tại, mới có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm chưa thể khai thác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mắc về mặt bằng và chậm hoàn thiện các công trình thiết yếu. Cục đưa thời hạn mới cho các chủ đầu tư là phải hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30.4 tới, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm theo đúng tiến độ hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ, các nhà đầu tư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Nhiều người nói đùa mà thật: "Chỉ đạo này nghe quen quen". Vì chỉ tính từ cuối năm ngoái đến nay, mới mấy tháng mà đã có 2 - 3 chỉ đạo hối thúc tương tự nhưng hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam vẫn chưa thể hoàn thành. Chưa kể ngay cả một số trạm đã đưa vào khai thác bước đầu cũng vẫn còn nhiều hạn chế như chưa có cây xăng, trạm sạc, đường ra lối vào chưa hoàn thiện...

Mới nhất, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trong công điện về tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 đã yêu cầu bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư...

Đến giờ này, khi chỉ còn một tuần nữa là kỳ nghỉ lễ dài giữa năm chính thức bắt đầu thì trạm dừng nghỉ vẫn là nỗi lo của Chính phủ, bộ ngành liên quan và đặc biệt là người đi đường. Khảo sát sơ bộ mà Thanh Niên thực hiện cho thấy lượng khách đi du lịch năm nay tăng mạnh, đặc biệt là tour ngắn, tour đường bộ. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam rất lớn trong khi tiến độ của các dự án còn lại đến nay chưa biết thế nào.

Nghịch lý là ai trong chúng ta cũng biết trạm dừng nghỉ là bến đỗ cho tài xế và người đi đường ăn uống, mua sắm, vệ sinh..., giúp phục hồi sức khỏe, tăng cường khả năng tập trung khi tham gia giao thông. Thế nhưng thay vì ưu tiên, có vẻ như các dự án này luôn bị coi là "công trình phụ", vì thế luôn đi sau, luôn chậm trễ vì đủ thứ lý do. Đó là điều không thể chấp nhận bởi cao tốc còn làm được, làm nhanh, vượt tiến độ và lập kỷ lục thì không thể biện minh cho sự chậm trễ trạm dừng nghỉ bởi bất cứ lý do gì.

Đã đến lúc phải chế tài thật nghiêm những chủ đầu tư, ban quản lý chậm trễ hoàn thành trạm dừng nghỉ đúng tiến độ để chấm dứt nghịch lý chạy xe trên cao tốc cứ canh cánh nỗi lo hết xăng, thiếu chỗ nghỉ ngơi, chỗ vệ sinh tối thiểu.

Và phải siết kỷ cương, cao tốc đưa vào hoạt động là hạ tầng trạm dừng nghỉ, đường dẫn, lối ra, biển báo... cũng phải hoàn thành đồng bộ để bảo đảm an toàn cho người đi đường.