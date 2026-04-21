Quy hoạch cần 'nhạc trưởng'

Sau nhiều năm ách tắc vì giải phóng mặt bằng, tưởng chừng khi "nút thắt" lớn nhất được tháo gỡ, dự án sẽ tăng tốc về đích, thế nhưng dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục lại đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do xung đột giao cắt với ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Trớ trêu ở chỗ, cả hai dự án đều đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định bản vẽ thiết kế qua các thời kỳ.

Khi hai dự án lớn xung đột nhau ngay từ trên bản vẽ đã được duyệt, đó không còn là sự cố kỹ thuật đơn lẻ mà là dấu hiệu của một hệ thống vận hành rời rạc. Mỗi dự án được triển khai như một "ốc đảo", có mục tiêu riêng, nhưng thiếu cái nhìn tổng thể để đảm bảo không giẫm chân lên nhau.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng đây là ví dụ của việc "vừa gây lãng phí nguồn lực, vừa làm chậm tiến độ nhiều công trình". Từ thực tế trên, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu rà soát lại quy hoạch giao thông, đối chiếu với quy hoạch chung của thủ đô để kịp thời điều chỉnh nếu cần.

Tuy nhiên, nếu chỉ xử lý từng điểm nghẽn cụ thể, nguy cơ phát sinh những xung đột tương tự trong tương lai vẫn còn hiện hữu. Bởi lẽ, dự án Vành đai 1 không phải là trường hợp cá biệt.

Trong đời sống đô thị, hình ảnh những con đường vừa thảm nhựa xong đã bị đào lên để chôn cáp, đặt ống hay những vỉa hè vừa lát đá đã nhanh chóng bị xới tung để thi công hạ tầng kỹ thuật đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần đào, lấp, rồi lại đào không chỉ gây tốn kém mà còn phản ánh rõ sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị.

Để khắc phục tình trạng này, điều cần thiết là phải có một "nhạc trưởng" đúng nghĩa cho công tác quy hoạch và triển khai. Đó không đơn thuần là một cơ quan quản lý, mà là một cơ chế điều phối đủ mạnh, có khả năng kết nối các ngành, các lĩnh vực và đưa ra quyết định trên cơ sở cái nhìn tổng thể và tầm nhìn dài hạn.

Trong cơ chế đó, mọi dự án trước khi triển khai phải được rà soát kỹ lưỡng trong mối liên hệ với các quy hoạch khác, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tránh xung đột. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải được "đặt vào cùng một bàn", cùng chia sẻ dữ liệu, thống nhất phương án ngay từ đầu, thay vì triển khai riêng rẽ rồi xử lý hậu quả về sau.

Đi cùng với đó là yêu cầu về trách nhiệm. Mỗi sai lệch trong quy hoạch, mỗi sự thiếu đồng bộ trong triển khai cần được làm rõ và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Khi trách nhiệm được xác lập rõ ràng, việc phối hợp sẽ không còn mang tính hình thức mà trở thành nguyên tắc bắt buộc.

Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng hệ thống dữ liệu quy hoạch đồng bộ, dùng chung giữa các ngành. Khi thông tin được số hóa, cập nhật liên tục và minh bạch, khả năng phát hiện sớm các xung đột sẽ cao hơn, từ đó giảm thiểu những điều chỉnh tốn kém.

Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng công trình lớn, mà còn ở cách các công trình đó vận hành cùng nhau như một chỉnh thể. Muốn vậy, không thể để mỗi dự án thành một "ốc đảo" riêng.