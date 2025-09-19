'Trạm yêu thương' tặng nước và bánh mì cho người nghèo

"Cô ơi, cô ăn cơm trưa chưa? Có bạn muốn tặng cô bánh mì que và trà bí đao, con nướng bánh cô mang đi nha", chị Hằng mời người phụ nữ lớn tuổi đang khệ nệ xách 2 túi ve chai đầy giữa buổi trưa tháng 9.

Chị Hằng vừa làm việc vừa giúp các nhà hảo tâm chia sẻ phần ăn đến người nghèo Ảnh: NVCC

Khi lời mời được đáp lại bằng nụ cười và cái gật đầu, chị Hằng nhanh chóng làm nóng bánh mì que để gửi tặng. Gần 1 tháng qua, nhiều hình ảnh ấm lòng như vậy đã nhận được "mưa tim" của cộng đồng mạng.

Tiếp nối yêu thương

Chị Hằng có kinh nghiệm làm pha chế, vừa mới quay lại công việc sau thời gian ở nhà chăm sóc con nhỏ. Nhận quản lý cho một thương hiệu cà phê, chị kiêm luôn nhiệm vụ pha chế những món nước ở quầy chuyên bán mang đi trên đường Bến Vân Đồn.

Thấy chị Hằng chia sẻ về công việc mới tại quầy cà phê, chị Kim Thanh (26 tuổi, ở P.Long Bình) bỗng nhớ tới "món nợ ân tình" ngày trước. Chị Thanh kể: "Tôi là hàng xóm của chị Hằng ở quê Quảng Ngãi. 8 năm trước, tôi vào TP.HCM nhập học một mình và đã được chị Hằng giúp đỡ rất nhiều từ việc đón ở bến xe, cho tôi ở lại phòng trọ của chị ấy mấy tháng không lấy tiền, giúp tôi tìm chỗ trọ mới… Nhờ có chỗ dựa là chị Hằng nên tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, giờ tôi đã có công việc ổn định".

Chị Hằng tặng phần ăn cho người lao động nghèo Ảnh: NVCC

Là người thích làm thiện nguyện, mấy năm qua chị Kim Thanh thường gửi gạo tặng các chùa, mái ấm… Mang ơn người chị hàng xóm và tiếp nối yêu thương, Kim Thanh cũng gửi chị Hằng một số tiền để mua lại nước và bánh mì que, nhờ trao tặng những người lao động nghèo.

Vậy là mỗi ngày, chị Hằng tranh thủ làm trước vài phần ăn để sẵn. Vừa bán hàng, chị vừa để ý xem có người nhặt ve chai, bán vé số nào đi ngang qua thì mời họ phần ăn. Chia sẻ những khoảnh khắc nhận được phần ăn ấm lòng trong lúc mưu sinh của mọi người lên mạng xã hội, chị Hằng nhận được nhiều bình luận tích cực của cộng đồng.

Anh Trực và Kim Thanh Ảnh: NVCC

Còn với Kim Thanh, khi xem được những clip đó lại cảm thấy niềm vui tăng lên gấp bội: "Tôi cảm thấy bản thân có thêm nhiều động lực để làm việc, hứa với lòng sẽ duy trì tặng phần ăn đều đặn hằng tháng cho đến khi nào hết khả năng thì thôi".

"Sạc" năng lượng cho bà con nghèo

Sau khi các clip của chị Hằng lan tỏa trên mạng xã hội, có người quen và khách hàng đã tiếp tục nối dài những yêu thương bằng cách tương tự. Hiện đã có thêm 2 người nữa cũng muốn chia sẻ đến người khó khăn với 30 phần ăn. Trong đó, anh Nguyễn Trung Trực (40 tuổi, ở xã Bình Chánh, TP.HCM) đã mua thêm 20 phần nhờ chị Hằng tặng bà con nghèo. "Hãy giúp anh trao chút yêu thương nhỏ bé này đến mọi người. Anh cảm ơn và gửi muôn lời tốt đẹp đến những ai có duyên nhận được phần ăn này nhé", anh Trực nhắn nhủ.

Chị Hằng chia sẻ, quầy cà phê mang đi nơi chị làm việc khá nhỏ, dường như lọt thỏm giữa dòng xe cộ hối hả qua lại mỗi ngày. Giữa sự tất bật đó, nhiều người già, trẻ nhỏ… vẫn đang lặng lẽ nhặt từng vỏ lon, mời khách từng tờ vé số. Nhiều người trên mạng xã hội ví quầy cà phê như một "trạm yêu thương", giúp những người khó khăn sạc thêm năng lượng bằng những ổ bánh mì, chai nước mát để tiếp tục mưu sinh.

Tại "trạm yêu thương", có những đứa trẻ núp sau lưng mẹ, bẽn lẽn khi lần đầu được ăn bánh mì que. Có cụ già từ chối nhận bánh mì, chỉ nhận nước vì đã có cơm rồi, biết đủ vì nếu ăn không hết sẽ bỏ phí…

"Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện đời riêng, nhưng ai ghé "trạm" cũng đều cười thật tươi, tạm quên đi mệt mỏi. Tuy là việc làm nhỏ bé thôi nhưng tôi muốn lan tỏa điều nhỏ bé đó mỗi ngày. Tôi tin mọi người sẽ thấy ấm áp, thêm yêu đời và nỗ lực nhờ những điều tích cực như thế này", chị Hằng nói.