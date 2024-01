Trận đấu 'tay đôi' giữa ông Trump và bà Haley

Sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis bỏ cuộc vào ngày trước đó, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang này chuyển sang trận đấu "tay đôi" giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley.



Bà Nikki Haley Reuters

Tại New Hampshire, bà Haley lên tiếng chất vấn sức khỏe tâm thần của ông Trump và cảnh báo rằng việc ông Trump quay lại Nhà Trắng sẽ mang đến sự hỗn loạn. New Hampshire được cho là bang "thân" bà Haley hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới. Và bà Haley chỉ về thứ ba sau ông Trump và ông DeSantis khi "đụng độ" ở bang Iowa hôm 15.1. Vì thế, nếu không giành chiến thắng ở New Hampshire, bà Haley đối mặt nguy cơ phải rời chiến dịch tranh cử.

Thế nhưng, các kết quả khảo sát cho thấy ông Trump tiếp tục dẫn đầu đường đua Cộng hòa. Cuộc khảo sát Globe/Suffolk/NBC10 ngay trước thềm bầu cử sơ bộ ghi nhận ông Trump dẫn trước bà Haley với cách biệt 19 điểm. AFP dẫn lời ông Scott Manninen, giám đốc 48 tuổi của một công ty sản xuất ở New Hampshire, khẳng định những rắc rối pháp lý không ngăn cản mình bỏ phiếu cho ông Trump.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Cùng ngày, đảng Dân chủ cũng khởi động cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Tuy nhiên, một cuộc gọi giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng lan truyền khắp bang, kêu gọi cử tri không ghi tên ông Biden vào phiếu bầu. Nhà Trắng xác nhận đây là cuộc gọi giả mạo.