Trăn trở của danh ca Thái Châu ở tuổi 75

Danh ca Thái Châu xác nhận trở lại Hãy nghe tôi hát, giữ vai trò giám khảo chính. Theo nhà sản xuất, với kinh nghiệm dày dặn và sự tận tâm khi làm nghề, nam nghệ sĩ không chỉ là người “cầm cân nảy mực” mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các thí sinh trẻ.

Thái Châu cho biết ông cảm thấy vinh dự và xúc động khi tiếp tục được đồng hành cùng chương trình. Với nam danh ca, mỗi mùa giải là một hành trình mới, nơi được gặp gỡ những gương mặt trẻ tiềm năng và lắng nghe những cách thể hiện âm nhạc mang tinh thần thời đại. Theo giám khảo chính, Hãy nghe tôi hát không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi kết nối các thế hệ nghệ sĩ, giúp những giá trị âm nhạc xưa được hồi sinh qua góc nhìn hiện đại.

Quan điểm làm nghề của danh ca Thái Châu

Danh ca Thái Châu bày tỏ kỳ vọng vào sự bứt phá của các thí sinh trong mùa giải năm nay. Nam nghệ sĩ khuyến khích các giọng ca trẻ mạnh dạn sáng tạo, dám thử nghiệm những cách thể hiện mới để làm nổi bật cá tính âm nhạc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự sáng tạo cần đi đôi với việc tôn trọng cảm xúc của bài hát.

“Hát hay là điều cần thiết, nhưng hát có cảm xúc và chạm được đến trái tim khán giả mới là điều quan trọng nhất”, Thái Châu nhắn nhủ.

Ở vai trò “cầm cân nảy mực”, danh ca Thái Châu đề cao sự công tâm và tinh thần đồng hành. Theo nam danh ca, một giám khảo không chỉ đưa ra nhận xét mà còn cần biết khích lệ, tạo động lực cho thí sinh. Những góp ý mang tính xây dựng sẽ giúp các bạn trẻ hoàn thiện bản thân và tự tin hơn trên con đường nghệ thuật. Với những người mới vào nghề, hành trình tích lũy kinh nghiệm là điều không thể thiếu, và sự động viên đúng lúc có thể trở thành bước đệm quan trọng.

Về tiêu chí chấm điểm, danh ca Thái Châu khẳng định giọng hát vẫn là yếu tố tiên quyết. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của một ca sĩ chính là khả năng truyền tải cảm xúc. Nam danh ca ví việc trình diễn một ca khúc giống như diễn xuất của một diễn viên trong thời gian ngắn, người nghệ sĩ phải kể trọn vẹn câu chuyện của bài hát, khiến người nghe đồng cảm và rung động.

Hãy nghe tôi hát mùa 10 là màn tranh tài của 6 thí sinh gồm Mộc Anh, Quang Hiền, Nhã Trang, Mỹ Đăng, Huy Quang và Đông Triều. Chương trình bắt đầu lên sóng từ 6.5 trên THVL1 ẢNH: NSX

Một điểm đặc trưng của Hãy nghe tôi hát là việc làm mới những ca khúc quen thuộc. Theo danh ca Thái Châu, đây là thử thách không hề đơn giản, bởi nếu sáng tạo quá đà, ca khúc có thể mất đi tinh thần vốn có. Vì vậy, sự cân bằng giữa đổi mới và giữ gìn giá trị nguyên bản là yếu tố quan trọng mà thí sinh cần lưu ý. Đối với những ca khúc hiện đại, việc làm mới có thể linh hoạt hơn, nhưng điều cốt lõi vẫn là cách thể hiện và cảm xúc của người hát.

Theo quan điểm của danh ca Thái Châu, thành công của một ca sĩ không chỉ nằm ở sự nổi tiếng nhất thời mà còn ở khả năng được khán giả yêu thương lâu dài. Khi một giọng hát có thể chạm đến trái tim người nghe và trở thành một phần ký ức của họ, đó mới là giá trị bền vững trong sự nghiệp.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, danh ca Thái Châu cho biết bí quyết để giữ “lửa nghề” chính là tình yêu dành cho âm nhạc. Khi đặt trọn tâm huyết vào từng bài hát, mỗi lần đứng trên sân khấu đều trở thành một trải nghiệm đáng giá. Chính tinh thần này cũng là điều nam danh ca mong muốn truyền lại cho thế hệ ca sĩ trẻ khi tham gia chương trình.