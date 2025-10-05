Trang bị hữu ích trên ô tô thường bị người Việt 'ngó lơ'

So với trước đây, những mẫu ô tô đời mới đã trang bị nhiều công nghệ và tính năng hỗ trợ, hướng tới việc nâng cao sự an toàn, tiện nghi cho người lái. Thế nhưng trên thực tế sử dụng tại Việt Nam, không ít tính năng bị người dùng bỏ qua dù khá hữu ích, giúp sử dụng ô tô nhàn nhã, thoải mái hơn.

Dưới đây là ba tính năng, trang bị điển hình thường bị người dùng Việt "ngó lơ":

Kiểm soát hành trình (Cruise Control)

Kiểm soát hành trình là công nghệ hỗ trợ lái xe, cho phép ô tô duy trì tốc độ ổn định mà không cần tài xế phải giữ chân ga liên tục. Trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ thông thoáng, trang bị này giúp giảm mệt mỏi, tránh tình trạng vượt quá tốc độ cho phép. Hiện nay, Cruise Control gần như đã có trên các mẫu ô tô từ phổ thông đến cao cấp.

Tính năng Cruise Control giúp giữ ga tự động nhưng nhiều tài "già" ít sử dụng khi lái xe trên cao tốc ẢNH: CARSCOOPS

Tuy nhiên, nhiều tài xế Việt lại hiếm khi bật Cruise Control trong lúc lái xe. Nguyên nhân một phần do tâm lý lái xe truyền thống, thích làm chủ toàn bộ mọi thao tác điều khiển và tâm lý sợ mất kiểm soát hoặc không quen với thao tác cài đặt, khiến tính năng an toàn này ít khi phát huy giá trị.

Về cơ bản, trang bị kiểm soát hành trình thích ứng khá dễ sử dụng, người dùng chỉ cần bấm nút Cruise Control trên vô-lăng, chọn tốc độ mong muốn và hệ thống sẽ tự động điều khiển tốc độ theo mức đã cài đặt. Khi cần hủy, có thể đạp phanh hoặc nhấn lại nút Cruise Control lần nữa, xe sẽ trở lại trạng thái vận hành ban đầu.

Nhớ vị trí ghế lái

Tính năng nhớ vị trí ghế cho phép lưu lại tư thế ngồi của người lái, đồng thời đồng bộ cùng gương chiếu hậu và vô-lăng trên một số mẫu xe cao cấp. Đây là trang bị khá hữu ích, đặc biệt khi ô tô có nhiều người sử dụng.

Tính năng nhớ vị trí ghế lái thường nằm cạnh cần gạt chỉnh điện cho ghế ẢNH: C.T

Trên thực tế, nhiều chủ xe không khai thác tính năng này hiệu quả, thay vào đó vẫn chỉnh thủ công mỗi khi đổi người lái. Nguyên nhân phần lớn đến từ sự thiếu hiểu biết về mặt công năng của trang bị. Thậm chí, nhiều người dùng còn không biết ô tô của mình có trang bị tiện nghi nhớ vị trí ghế lái.

Với những ô tô có trang bị nhớ vị trí ghế lái, ngoài các vị trí gạt chỉnh điện cho ghế còn có thêm dãy số, thông thường gồm 1, 2, 3, SET - tương ứng với khả năng lưu 3 vị trí khác nhau. Người dùng chỉ cần điều chỉnh ghế, gương và vô-lăng ở tư thế phù hợp rồi nhấn giữ nút "Set" cùng số thứ tự bộ nhớ vài giây. Lần sau, chỉ cần bấm nút tương ứng, toàn bộ vị trí sẽ trở về đúng tư thế đã lưu.

Rửa đèn pha tự động

Rửa đèn pha tự động được thiết kế để làm sạch bụi bẩn, bùn đất bám trên cụm đèn, giúp ánh sáng luôn rõ ràng và đảm bảo tầm nhìn trong đêm hoặc thời tiết xấu. Trang bị này từng chỉ có trên xe sang nhưng hiện nay cũng xuất hiện ở nhiều dòng xe phổ thông.

Trang bị rửa đèn pha tự động giúp trang bị trên một số dòng xe nhưng nhiều người không biết cách sử dụng ẢNH: C.T

Dù hữu ích nhưng tại Việt Nam tính năng này thường bị người dùng ô tô ngó lơ. Một phần vì đường sá ít khi buộc phải sử dụng, phần khác do tài xế chưa nhận thấy rõ vai trò của việc rửa đèn, dẫn đến ít quan tâm hoặc thậm chí không biết xe có trang bị này.