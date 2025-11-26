Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Trắng tay sau lũ, người cha xót lòng bán rẻ lúa mua sữa cho con nhỏ

Hữu Tú - Huy Đạt
26/11/2025 19:27 GMT+7

Nhiều hộ dân ở phường Đông Hòa (Đắk Lắk) trắng tay sau lũ, lúa gạo tích trữ bị ngâm nước. Một người cha phải phơi vội lúa ẩm, bán rẻ để có tiền mua sữa cho con nhỏ.

Sau trận lũ lịch sử, nhiều người dân ở phường Đông Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) phải đối mặt với tình cảnh trắng tay sau lũ. Gần những cánh đồng, nông dân tập trung phơi lúa nảy mầm với hy vọng bán được giá rẻ, vớt vát thiệt hại.

Anh Võ Phi Huy (36 tuổi) cho biết, nước lũ đã cuốn trôi hết gà vịt, tràn vào nhà nhấn chìm hết lúa dự trữ. Các vật dụng trong gia đình không còn gì, sách vở của con cũng ướt sạch.

"Sau lũ, tôi ra phơi lúa ở đây, được từng nào hay từng đó. Giờ phơi xong phải bán tháo với giá 100.000 đồng/bao cho thương lái. Tôi cố gắng bán lấy tiền để mua sữa cho con nhỏ...", anh Huy chia sẻ.

Theo anh Huy, nước lũ năm nay quá lớn, lên rất nhanh, không ai kịp trở tay. Lúa thóc dự trữ để bán kiếm tiền nuôi con giờ trôi theo nước lũ, anh chỉ vớt vát số còn lại vốn bị ngâm trong nước lâu ngày. 

Gần đó, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Xoa có hơn 90 tấn lúa nhưng hơn 60 tấn đã bị nước lũ nhấn chìm. Bà Xoa cho hay, gia đình mua lúa về dự trữ, đợi giá lên mới bán. Bây giờ, lúa bị hư hại, nảy mầm, bà đành phải phơi vội rồi bán rẻ gần 4 lần so với giá thành lúa đạt chất lượng.

Trắng tay sau lũ , cha bán rẻ lúa ẩm để mua sữa cho con nhỏ - Ảnh 1.

Bà Xoa buồn bã khi hàng chục tấn lúa bị nước lũ nhấn chìm, rơi vào cảnh trắng tay sau lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

"Trước mưa lũ, mỗi bao lúa có thể bán với giá từ 400.000 - 500.000 đồng. Đối với lúa nảy mầm chỉ bán tháo với giá khoảng 100.000 đồng/bao hoặc ít hơn. Thiệt hại là không đếm xuể, chỉ biết cố gắng, được từng nào hay từng nấy", bà Xoa nói.

Trắng tay sau lũ , cha bán rẻ lúa ẩm để mua sữa cho con nhỏ - Ảnh 2.

Lúa dự trữ nảy mầm sau mưa lũ lịch sử

ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Xoa chia sẻ thêm, gia đình chi hơn 15 triệu đồng tiền vận chuyển lúa mang đi phơi gió. Sau lũ, người dân đều dọn dẹp nhà cửa, không thuê được nhiều người nên gia đình bà phải huy động bà con đến giúp đỡ. 

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Hùng có 5 tấn lúa bị nước lũ nhấn chìm. Ông tích trữ 1 tấn lúa gieo sạ cho vụ tới nhưng bây giờ lúa nảy mầm hết.

Trắng tay sau lũ , cha bán rẻ lúa ẩm để mua sữa cho con nhỏ - Ảnh 3.

Ông Hùng thiếu lúa giống gieo trồng cho vụ đông xuân

ẢNH: HUY ĐẠT

"Tất cả các vật dụng trong nhà đều bị hư hỏng. Nước lũ lên quá nhanh dù đã có người đi thông báo thủy điện xả lũ nhưng chúng tôi cũng không kịp làm gì. Tôi tích trữ được ít lúa để bán và lúa làm giống gieo sạ. Giờ lúa nảy mầm hết, chúng tôi không biết phải làm sao", ông Hùng ngao ngán nói.

Trắng tay sau lũ , cha bán rẻ lúa ẩm để mua sữa cho con nhỏ - Ảnh 4.

Người dân phải bán lúa nảy mầm với giảm gần 4 lần so với lúc bình thường

ẢNH: HUY ĐẠT

Tranh thủ khi thời tiết có gió lớn, hàng chục người dân ở phường Đông Hòa vẫn tất bật phơi lúa bị ướt, mong muốn cứu vớt một phần nào đó, bán lấy tiền để sắm sửa lại các vật dụng trong gia đình sau trận lũ lịch sử.

Khám phá thêm chủ đề

lũ lịch sử lúa nảy mầm thiệt hại Đắk Lắk Đông Hòa
