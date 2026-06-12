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Giáo dục

Tranh luận 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề thi văn tốt nghiệp THPT

Thúy Hằng - Ngọc Long
12/06/2026 05:27 GMT+7

Đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận sau khi đề văn thi tốt nghiệp THPT 2026 yêu cầu người trẻ viết đoạn văn nghị luận trả lời câu hỏi ''Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?''.

Tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), thí sinh (TS) tự do Phan Thanh Huyền thú nhận không biết Steve Jobs là ai nên cảm thấy đề văn khó hiểu. Tương tự, một nữ sinh học tại Trung tâm GDNN-GDTX Tân Bình (P.Bảy Hiền, TP.HCM), cho hay: "Mình không hiểu đề nghị luận xã hội hỏi vấn đề gì nên chỉ nêu ý chung chung, chẳng hạn như giới trẻ cần cố gắng học tập...".

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Thí sinh làm bài thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Trần Thái, Hiệu trưởng, giáo viên ngữ văn Trường tiểu học và trung học Athena Đà Lạt (P.Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nhận định phần viết đoạn văn nghị luận xã hội với câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" là một cách đặt vấn đề khá thú vị. Song, ông băn khoăn việc đề thi sử dụng những nhân vật như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk làm ngữ cảnh có đang mặc định rằng mọi TS đều có cùng mức độ tiếp cận thông tin và hiểu biết về những nhân vật này hay không.

Đề thi là thử thách lớn cho toàn bộ TS

Thầy Võ Minh Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Du (P.Diên Hồng, TP.HCM), cho rằng đề thi môn văn năm 2026 rõ ràng là một bước tiến của Bộ GD-ĐT khi hoàn toàn tập trung vào thực lực, tri thức và cả quá trình rèn luyện của TS chứ không đơn thuần là may rủi. Theo thầy Nghĩa, đề thi năm nay là thử thách lớn cho toàn bộ TS, yêu cầu rất cao ở tính ứng dụng và kỹ năng đọc hiểu từ văn bản nghị luận đến văn bản nghệ thuật.

Còn thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhận xét trong phần viết bài nghị luận văn học, TS không dễ xác định các ý nhỏ để triển khai 2 luận điểm trung tâm (giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ).

Với mức phân hóa cao, điểm giỏi (trên 8 điểm) sẽ không nhiều như năm ngoái. TS có thể đạt mức điểm trung bình từ 6 - 6,5 điểm.

Bích Thanh

"Nguyên tắc quan trọng của một kỳ thi quốc gia là bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận. Điều cần được đánh giá là năng lực tư duy, lập luận và khả năng giải quyết vấn đề của TS, chứ không phải vốn hiểu biết trước đó về một nhân vật nổi tiếng ngoài chương trình học. Nếu sử dụng những biểu tượng toàn cầu làm ngữ cảnh, đề thi nên cung cấp đủ thông tin để mọi học sinh đều có thể hiểu được bản chất vấn đề mà không bị bất lợi bởi điều kiện tiếp cận thông tin khác nhau", ông Trần Thái nói.

Một giảng viên ĐH tại TP.HCM chia sẻ cả Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk được nêu trong ngữ liệu đề thi "đều không thể được xem là nhà phát minh theo định nghĩa là nhà khoa học hay kỹ sư tạo ra những nguyên lý công nghệ mới. Thế giới biết đến họ với vai trò là giám đốc điều hành (CEO) và nhà đầu tư công nghệ - những cá nhân thấy được tiềm năng của công nghệ trước nhiều người khác và kết hợp công nghệ hiện có thành sản phẩm đột phá".

Tranh luận 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề thi văn tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Tranh luận 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề thi văn tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Đề môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

"Tôi không nói 3 người nêu trên không quan trọng với thế giới, nhưng ảnh hưởng của họ chủ yếu nằm ở việc biến công nghệ thành hiện thực ở quy mô hàng triệu, hàng tỉ người dùng, từ đó mang lại lợi nhuận cực lớn. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học, kỹ sư mà truyền thông ít chú ý hơn mới là những người tạo ra những đột phá kỹ thuật nền tảng phía sau các sản phẩm đó", vị giảng viên nhấn mạnh.

"Việc này không ổn với kỳ vọng tạo nên những "Steve Jobs Việt Nam", bởi lẽ tiềm lực khoa học của quốc gia phải được xây dựng từ những nền móng chắc chắn ban đầu của khoa học cơ bản chứ không phải từ hào quang của những câu chuyện đầu tư làm giàu", giảng viên nêu quan điểm.

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