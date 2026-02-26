Tranh thủ phía này, tăng thế với bên kia

Ông Merz đi Trung Quốc sau khi nhiều lãnh đạo EU và quốc gia thành viên của khối cũng vừa thăm Trung Quốc. Nổi bật, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều thăm Trung Quốc. Đó là chưa kể Thủ tướng Canada Mark Carney cũng tới Trung Quốc cách đây chưa lâu.

Tất cả đều công du Trung Quốc trong tình cảnh giống nhau là bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gây khó khăn trong nhiều chuyện, đồng thời Washington ngày càng thể hiện rõ ý định nới lỏng cam kết hậu thuẫn Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bắc Kinh ảnh: REUTERS

Khác với ông Macron hay ông Starmer hoặc ông Carney, ông Merz tới Trung Quốc còn nhằm tranh thủ Trung Quốc cho EU, thuyết phục Bắc Kinh ngả theo EU trong chuyện ủng hộ Ukraine và ngừng hậu thuẫn Nga. Điều đặc biệt ở chuyến đi Trung Quốc hiện tại của Thủ tướng Đức là ông đến Bắc Kinh, rồi sang Washington D.C gặp ông Trump.

Ông Merz mang theo phái bộ kinh tế và thương mại đông đảo chưa từng thấy của Đức sang Trung Quốc. Có thể thấy những chủ đề nội dung liên quan quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, được phía Đức đặc biệt coi trọng. Nhưng còn đáng được chú ý đến hơn là việc người này cân bằng thế nào giữa tranh thủ và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và việc tăng thế cho Đức trong quan hệ với Mỹ, để tự tin hơn và có thêm con chủ bài cho cuộc gặp ông Trump.