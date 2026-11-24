Bà Sự là nhân vật trong bài Con gái gặp tai nạn, mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên ngày 2.11. Chồng bị bệnh nan y, căn nhà đang ở cũng phải bán để chữa bệnh, nhưng không qua khỏi. Chồng mất, bà Sự bị bệnh trầm cảm nặng, phải sống nhờ nhà người thân. Ngày 17.10 vừa qua, con gái 16 tuổi của bà đi giao hàng thuê thì gặp tai nạn giao thông, gia đình lâm cảnh khốn cùng vì không còn tiền điều trị.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Vân Tụ trao tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ gia đình bà Sự ẢNH: KHÁNH HOAN

Nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc, người thân của bà Sự rất xúc động và cho biết sẽ sử dụng số tiền này để tiếp tục điều trị cho con gái và bản thân bà Sự. Hiện con gái của bà Sự đã được xuất viện về nhà, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục điều trị các tổn thương ở vùng cổ, mặt vì di chứng của vụ tai nạn.



