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    Thời sự

    Trao học bổng, tặng 1.000 phần quà trung thu cho trẻ em Tam Xuân

    Quang Viên
    Quang Viên
    Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, PV Báo Thanh Niên phối hợp với Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) tổ chức trao học bổng khuyến học và tặng quà trung thu cho học sinh.

    Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 80 triệu đồng học bổng khuyến học cho học sinh trên địa bàn xã Tam Xuân, đồng thời tặng 1.000 suất quà trung thu đến các em thiếu nhi. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

    Báo Thanh Niên phối hợp tặng học bổng, quà Trung thu cho học sinh xã Tam Xuân - Ảnh 1.

    PV Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) trao bảng tượng trưng học bổng khuyến học cho lãnh đạo xã Tam Xuân

    ẢNH: ÁI LY

    Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được đóng góp từ nhiều nguồn, trong đó có quỹ của Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM và nguồn vận động của PV Báo Thanh Niên từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Sung và Hãng bánh SweetHome Bakery là những đơn vị, cá nhân đồng hành với chương trình.

    Hoạt động trao học bổng và quà trung thu cũng thể hiện sự gắn kết của những người con Tam Xuân đang sinh sống, làm việc xa quê với quê hương, đồng thời cho thấy sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

    Báo Thanh Niên phối hợp tặng học bổng, quà Trung thu cho học sinh xã Tam Xuân - Ảnh 2.

    PV Báo Thanh Niên trao 160 học bổng (500.000 đồng/suất) khuyến học cho các em học sinh

    ẢNH: ÁI LY

    Bên cạnh hoạt động trao học bổng, tặng quà, chính quyền địa phương phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Các em được tham gia phá cỗ, rước đèn, giao lưu văn nghệ và các hoạt động tập thể phù hợp với lứa tuổi.

    Báo Thanh Niên phối hợp tặng học bổng, quà Trung thu cho học sinh xã Tam Xuân - Ảnh 3.

    Các em học sinh mẫu giáo được tham gia phá cỗ, rước đèn, giao lưu văn nghệ

    ẢNH: QUANG VIÊN

    Theo ban tổ chức, việc trao học bổng và quà trung thu không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến học và chăm lo cho trẻ em. Qua đó, chương trình góp phần tạo thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu trong học tập và có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp.

    Báo Thanh Niên phối hợp tặng học bổng, quà Trung thu cho học sinh xã Tam Xuân - Ảnh 5.

    Các em học sinh mẫu giáo còn được tham gia tiệc trà trung thu

    ẢNH: QUANG VIÊN

    Đây cũng là một trong những hoạt động hướng về quê hương của Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM, với sự đồng hành của PV Báo Thanh Niên và các cá nhân, đơn vị hảo tâm. Sự chung tay của những người con xa quê và cộng đồng đã góp thêm những món quà thiết thực, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và việc học tập của học sinh trên địa bàn xã.

    Dịp này, Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Chùa Lá Gò Vấp (TP.HCM) cũng trao tặng 600 bánh trung thu và 600 lồng đèn cho trẻ em xã Tam Xuân.

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