Dễ bị giả mạo danh tính, tạo ảnh nhạy cảm

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook, TikTok lan truyền nhiều hình ảnh phụ nữ hóa thân thành nữ thần với trang phục lụa trắng, khăn voan, phụ kiện cầu kỳ và thần thái huyền bí. Những bức ảnh dùng AI tạo ảnh nữ thần nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều người chia sẻ, hưởng ứng.

Trào lưu xuất phát từ khi loạt hình ảnh mang phong cách nữ thần của diễn viên Phạm Băng Băng lan truyền trên mạng xã hội. Từ những hình ảnh này, nhiều người dùng bắt đầu thử tạo phiên bản nữ thần từ chính ảnh chân dung của mình.

Cách tham gia khá đơn giản. Người dùng chuẩn bị một bức ảnh rõ khuôn mặt, tải lên ứng dụng hoặc nền tảng tạo ảnh AI, sau đó chọn mẫu có sẵn hoặc nhập câu lệnh mô tả phong cách mong muốn.

Trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ dữ liệu ẢNH: NI NA

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam), nguy cơ đáng lo ngại là hình ảnh khuôn mặt có thể bị khai thác để giả mạo danh tính, tạo hình ảnh nhạy cảm hoặc video deepfake phục vụ mục đích lừa đảo, bôi nhọ, tống tiền.

"Việc tải ảnh chân dung lên các nền tảng AI không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, thậm chí đối mặt nguy cơ bị giả mạo danh tính, tạo hình ảnh nhạy cảm hoặc video deepfake để lừa đảo, bôi nhọ, tống tiền", ông Ngô Minh Hiếu cảnh báo.

Chị Vũ Hoài Phương (23 tuổi) là một trong những người đã tham gia trào lưu tạo ảnh nữ thần AI. Chị Phương cho biết biết đến xu hướng này qua mạng xã hội nên muốn thử trải nghiệm. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đây là cách làm mới hình ảnh cá nhân, không nghĩ việc tải ảnh chân dung lên ứng dụng AI có thể tiềm ẩn nguy cơ về dữ liệu.

"Tôi thấy trào lưu khá thú vị nên tôi cũng tham gia. Tuy nhiên, tôi không biết việc tham gia trào lưu này có nguy cơ lộ thông tin. Bây giờ tôi cảm thấy khá lo lắng vì sợ thông tin cá nhân của mình sẽ bị ảnh hưởng", chị Phương chia sẻ.

Không biết ảnh được lưu trữ, sử dụng ra sao

Không chỉ đối mặt với nguy cơ hình ảnh bị phát tán trái phép, người dùng còn có thể mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân sau khi tải ảnh lên các nền tảng AI.

Khi dùng AI tạo ảnh, người dùng có thể cung cấp thông tin tài khoản, địa chỉ IP, thông tin thiết bị và lịch sử sử dụng. Bản thân tệp ảnh cũng có thể chứa dữ liệu về thời gian, địa điểm chụp hoặc những người xuất hiện trong khung hình.

Điều đáng lo ngại là người dùng thường khó biết hình ảnh được lưu trữ trong bao lâu và sử dụng vào mục đích gì sau khi hoàn tất việc tạo ảnh. Việc xóa ảnh hay gỡ ứng dụng khỏi điện thoại không đồng nghĩa dữ liệu trên máy chủ đã được xóa.

Cảnh báo rủi ro từ trào lưu tạo ảnh "Nữ thần AI" ẢNH: AI

"Để hạn chế rủi ro, người dùng nên ưu tiên dịch vụ có nguồn gốc rõ ràng, đọc kỹ chính sách bảo mật, chỉ cấp những quyền truy cập cần thiết và cân nhắc trước khi đưa ảnh cá nhân lên hệ thống. Đặc biệt, không nên sử dụng ảnh trẻ em, giấy tờ tùy thân hoặc hình ảnh riêng tư làm dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng không đáng tin cậy", ông Ngô Minh Hiếu cảnh báo.

Trường hợp phát hiện hình ảnh bị sử dụng trái phép, người bị ảnh hưởng cần lưu lại đường dẫn, ảnh chụp màn hình, tin nhắn và thời điểm phát hiện để làm bằng chứng; đồng thời báo cáo tài khoản giả mạo, yêu cầu nền tảng gỡ bỏ nội dung và cảnh báo người thân, bạn bè.

"Nếu có dấu hiệu lừa đảo hoặc tống tiền, người dùng cần trình báo cơ quan chức năng. Trường hợp đã chuyển tiền, phải liên hệ ngay ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch", ông Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh.