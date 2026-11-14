Công an chỉ ra kịch bản lừa đảo đã 10 năm, người dân vẫn sập bẫy

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo mạng?

Chia sẻ tại tọa đàm "Đối thoại lãnh đạo thành phố: Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số", diễn ra sáng 14.11, tại TP.HCM, thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, cho biết có những thủ đoạn lừa đảo đã cũ, cách đây hơn 10 năm nhưng vẫn có người dân mắc bẫy.

"Kẻ gian không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác nỗi sợ của người dân. Thủ đoạn phổ biến nhất là giả danh công an, thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ rửa tiền. Từ năm 2015, tôi đã tiếp nhận những trường hợp này nhưng đến nay vẫn còn nhiều người tiếp tục dính bẫy", thượng tá Hòa cho biết.

Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM (trái), phát biểu tại tọa đàm sáng 14.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo ông Hòa, một trong những nguyên nhân nằm ở công tác tuyên truyền chưa đến được với từng người dân. Những người biết đến thủ đoạn thì không bị lừa nhưng cũng có không ít người, đặc biệt là người lớn tuổi, vẫn bị dính bẫy kẻ gian do chưa được thông tin đầy đủ.

Qua quá trình tiếp xúc thực tế, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết nhiều cụ già 70 - 80 tuổi bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm, với số tiền lên đến 5 - 7 tỉ đồng. Ông Hòa đánh giá đây là rủi ro rất lớn với xã hội.

"Cơ quan chức năng luôn coi công tác phòng ngừa là đặc biệt quan trọng, do đó trong bối cảnh mới, các nhà sáng tạo nội dung trên môi trường số cũng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để giảm thiểu số người bị sập bẫy những kịch bản lừa đảo tương tự", lãnh đạo PA03 chia sẻ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, thượng tá Hòa cũng lưu ý các nhà sáng tạo nội dung về việc đăng tải thông tin chính xác, có kiểm chứng. "Thực tế, có gia đình tan nát chỉ trong vòng 5 - 7 ngày khi thông tin sai được phát tán. Có em nhỏ mới học lớp 10 phải bỏ học, có ý định tự tử khi tin xấu, tin sai sự thật liên quan đến cha mẹ bị lan truyền", ông Hòa cho biết.

3 quy tắc an toàn cho nhà sáng tạo nội dung

Đồng quan điểm về tác động tiêu cực của tin giả đến xã hội, thượng tá Võ Minh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, cho rằng nhà sáng tạo nội dung nên tuân thủ 3 quy tắc cốt lõi trước khi sản xuất, đăng tải thông tin lên internet.

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Đầu tiên là thông tin đưa ra phải đúng sự thật, tuyệt đối không đưa thông tin sai sự thật. "Đã có những trường hợp rất đáng tiếc mà chúng tôi phải xử lý liên quan đến một số nhà sáng tạo nội dung làm phim về lịch sử. Để 'câu view, câu like', người này đã kể chuyện lịch sử một cách thiếu tôn trọng, làm sai lệch thông tin, buộc phải xử lý", thượng tá Hải cho biết. Theo ông, các nhà sáng tạo nội dung nên đưa thông tin nhân văn, câu chuyện đẹp, hạn chế lạm dụng AI, mang tính chất giả tạo.

Thứ hai là các KOL, KOC chỉ nên quảng cáo cho sản phẩm mình đã sử dụng và có đánh giá tốt, tránh quảng cáo quá đà, ảnh hưởng đến cộng đồng. Quảng cáo sản phẩm trên môi trường internet cần trung thực, không thổi phồng.

Thứ ba là hạn chế đưa hình ảnh trẻ em lên không gian mạng. Trẻ nhỏ phải có người giám hộ. Những hành vi lợi dụng, thu lợi bất chính, thậm chí là hình ảnh AI cũng có thể bị xử lý.

Những nội dung trên được đại diện Công an TP.HCM chia sẻ trong hoạt động của Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP.HCM năm 2026 (HDCC 2026). Chuỗi hoạt động của tuần lễ diễn ra trên nền tảng số, bắt đầu từ ngày 9 đến 15.11. Sự kiện kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho nhà sáng tạo nội dung và người dân, du khách.