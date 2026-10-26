Trật tự viên du lịch giúp du khách an tâm khi đến Vũng Tàu

Ra mắt ngày 1.9, trật tự viên du lịch thuộc lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM từng bước trở thành địa chỉ hỗ trợ người dân, du khách tại phường Vũng Tàu.



Có người hỗ trợ khi du khách cần

Chị Trần Thị Hoài Anh (25 tuổi), trật tự viên du lịch TNXP tại phường Vũng Tàu, vẫn nhớ lần hỗ trợ một cháu bé khoảng 6 tuổi bị lạc gia đình trong dịp bắn pháo hoa tối 2.9 tại khu vực tháp Tam Thắng. Cháu chạy đến nhờ chị gọi điện cho người thân.

"Cô ơi, cô gọi giùm cho người nhà con với, con bị lạc gia đình rồi", chị Hoài Anh nhớ lại lời cháu bé. May mắn, cháu nhớ thông tin và số điện thoại của cha mẹ. Chị liên lạc với gia đình, giúp cháu tìm lại người thân. Niềm vui, lời cảm ơn của gia đình trở thành kỷ niệm trong những ngày đầu chị nhận nhiệm vụ.

Chị Hoài Anh (bên trái) dẫn du khách qua đường ẢNH: THÚY LIỄU

Từng học ngành quản trị khách sạn, từng làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, Hoài Anh biết thông tin tuyển trật tự viên qua người nhà rồi đăng ký. Công việc hiện tại đưa chị đến các chốt từ Bãi Sau ra Bãi Trước, luân phiên thay đổi vị trí theo tuần.

Mỗi ca trực có những yêu cầu khác nhau: chỉ đường, hướng dẫn điểm tham quan, hỗ trợ người khuyết tật, người lớn tuổi, trẻ em qua đường khi xe đông. Khi gặp người đi lạc hoặc du khách thất lạc giấy tờ, các trật tự viên phối hợp công an và lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ.

Với các hành vi như chèo kéo, đeo bám khách du lịch, bán hàng rong trái phép, lực lượng sẽ nhắc nhở, hỗ trợ ngăn chặn trong phạm vi nhiệm vụ; các vụ việc phức tạp hoặc vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo, phối hợp chuyển giao lực lượng chức năng xử lý. Bên cạnh đó, các trật tự viên du lịch cũng phối hợp với an ninh cơ sở, công an phường để vận động người dân không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo chị Hoài Anh, đứng ngoài trời nắng khiến những ngày đầu đi làm khá mệt. Tuy nhiên, niềm vui được gặp gỡ, giúp đỡ nhiều người cùng sự động viên của gia đình giúp chị dần thích nghi.

Ngay trong sáng ra mắt (ngày 1.9.2026), lực lượng trật tự viên du lịch TNXP đã hỗ trợ bà Trần Thị Thắm (68 tuổi) bị lạc người thân. Anh Dư Công Phong, Phó đội trưởng Đội TNXP Bình Dương, gọi cho gia đình nhưng không có người nghe máy, sau đó điều phối các trật tự viên hỗ trợ tìm kiếm. Khi bà Thắm nhớ địa chỉ nơi lưu trú, lực lượng đưa bà trở về khách sạn.

Với anh Ngô Hữu Thuận, một trật tự viên sinh ra và lớn lên tại địa phương, sự am hiểu các con đường, các điểm tham quan giúp anh trả lời những câu hỏi thường gặp của du khách về nơi ăn uống, mua sắm. Trước đây làm công nghệ thông tin, sau đó anh chọn công việc mới vì niềm vui được hỗ trợ người dân.

Anh Thuận kể, công việc nhiều khi là đến dìu một người lớn tuổi xuống xe, giúp trẻ nhỏ hoặc hướng dẫn khách tìm đúng nơi cần đến. Tại các chốt, trật tự viên phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, hỗ trợ nhau khi phát sinh tình huống.

Ông Lê Quang Nhật (đứng), Đội trưởng Đội TNXP Bình Dương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của đội ẢNH: THÚY LIỄU

Để du khách quay lại Vũng Tàu

Ông Lê Quang Nhật, Đội trưởng Đội TNXP Bình Dương, cho biết lực lượng có hơn 50 trật tự viên, bố trí tại 15 chốt, tập trung trên tuyến đường Thùy Vân (dọc Bãi Sau, Vũng Tàu) và các khu vực đông du khách. Phần lớn thành viên là người địa phương, thuận lợi trong việc nắm địa bàn, hướng dẫn và tiếp nhận nhu cầu của người dân, du khách.

Theo ông Nhật, sau hơn một tháng đầu vận hành, lực lượng đã phối hợp thực hiện hơn 2.000 lượt tuần tra, 365 lượt hướng dẫn và nhắc nhở 268 trường hợp; đồng thời phối hợp đảm bảo an toàn cho 6 chương trình, sự kiện trên địa bàn.

Với các hành vi chèo kéo, đeo bám du khách, bán hàng rong trái phép, trật tự viên du lịch TNXP nhắc nhở trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền được báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết. Theo ông Nhật, sự hiện diện của lực lượng tại các điểm trọng yếu giúp tiếp nhận thông tin, phát hiện và phản ánh kịp thời vấn đề phát sinh.

Trật tự viên du lịch TNXP kiểm tra tại khu vực chốt trực được phân công ẢNH: THÚY LIỄU

Để đáp ứng tốt hơn khi lượng khách tăng cao, ông Nhật cho biết lực lượng cần tiếp tục rèn kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ trẻ em, người yếu thế và xử lý tình huống đột xuất. Đơn vị cũng cần tăng khả năng phối hợp, hoàn thiện đầu mối liên lạc qua bộ đàm hoặc kết nối với công an phường để phản ứng nhanh khi có vụ việc.

Đánh giá hiệu quả bước đầu, bà Trần Thị Bích Vân, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết mô hình đã góp phần nâng chất lượng phục vụ du khách. Trật tự viên hiện diện tại bãi tắm, điểm tham quan, khu vực đông người để hỗ trợ tìm người thân, tài sản thất lạc, tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường và phối hợp xử lý tình huống.

Theo bà Vân, thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp lực lượng TNXP TP.HCM tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng ngoại ngữ, xử lý tình huống cho các trật tự viên. Địa phương cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách, hướng đến những trải nghiệm tốt hơn cho du khách để họ quay lại Vũng Tàu.