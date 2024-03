Trẻ hóa người mắc bệnh trĩ, có bệnh nhân mới 16 tuổi

Trĩ là căn bệnh thường gặp nhất trong các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người bệnh và là nguyên nhân hàng đầu gây chảy máu từ đường tiêu hóa dưới. Điều đáng nói là các ca mắc bệnh trĩ ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là nhóm người trong độ lao động.

Trĩ vốn dĩ là một trạng thái sinh lý bình thường xuất hiện do sự giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch vùng hậu môn, trực tràng. Tuy nhiên, do điều kiện sinh hoạt, làm việc không hợp lý dẫn đến tình trạng búi trĩ phình to, gây đau đớn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh trẻ đang ngày trẻ hóa do thói quen sinh hoạt và công việc BÙI VÂN

Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kết hợp với việc thay đổi lối sống. Tuy nhiên, đây là bệnh xuất hiện ở vùng nhạy cảm, dẫn đến tâm lý e ngại của người bệnh. Thực tế ghi nhận tại Bệnh viện Bình Dân, khoảng 3/4 số người bệnh đến khám khi trĩ đã ở độ 3, độ 4, thường phải can thiệp bằng phẫu thuật.