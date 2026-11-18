Ngày 18.11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn S. (31 tuổi, ngụ tại thành phố Quảng Ninh), để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Lê Văn S. cùng tang vật tại thời điểm bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đường dây phát tán phim lậu hoạt động trên trang web "ophim17.cc" với quy mô đặc biệt lớn, có sự điều hành xuyên biên giới.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2022, Lê Văn S. được một người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý và vận hành trang web xem phim "ophim17.cc" với mức tiền công từ 100 - 150 triệu đồng/tháng. Người này đã cấp quyền quản trị cho S. đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ đặt tại nước ngoài cùng các mã nguồn tài nguyên. Từ đó, S. tiến hành chỉnh sửa mã nguồn và đưa trang web lên mạng hoạt động.

Để vận hành hệ thống trơn tru, S. thuê thêm 6 người khác ở nhiều tỉnh, thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ phía nước ngoài.

Quy trình vi phạm của nhóm này được tổ chức khép kín qua nhiều công đoạn, từ thu thập nguồn phim trên các nền tảng trực tuyến hợp pháp lẫn các trang chia sẻ bất hợp pháp, sau đó dịch phụ đề và đưa lên hệ thống phục vụ người xem.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã xây dựng kho dữ liệu khổng lồ với hơn 35.000 bộ phim (tương đương hơn 420.000 tệp dữ liệu), bao gồm cả phim lẻ lẫn phim bộ thuộc nhiều thể loại của các quốc gia. Đáng chú ý, hệ thống này còn đóng vai trò là nguồn cấp dữ liệu cho hàng nghìn trang web phim lậu khác cùng khai thác.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền nhóm người trong nước đã nhận từ người nước ngoài để vận hành đường dây này lên đến hơn 6 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.