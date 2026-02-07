Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triệt phá đường dây súng đạn qua mạng xã hội ở TP.HCM: Lập tài khoản ảo để giao hàng
Video Thời sự

Triệt phá đường dây súng đạn qua mạng xã hội ở TP.HCM: Lập tài khoản ảo để giao hàng

Hoàng Huy
Hoàng Huy
07/02/2026 15:46 GMT+7

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hiếu vì có hành vi bán súng, đạn suốt 10 năm qua cho nhiều 'khách hàng'.

Ngày 6.2, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ở phường An Lạc - quận Bình Tân cũ) về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

- Ảnh 1.

Bị can Hiếu cùng tang vật

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Bính Ngọ, Phòng An ninh nội địa Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu có những biểu hiện bất thường. Hiếu được xác định là mắt xích quan trọng chuyên cung cấp súng, đạn và các loại "hàng nóng".

Để đối phó với lực lượng chức năng, Hiếu sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, lập hàng loạt tài khoản ảo; thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và địa điểm giao nhận hàng để xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang Hiếu tàng trữ số lượng lớn súng, đạn.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật "khủng" gồm: 3 khẩu súng (loại vũ khí quân dụng), 92 hộp tiếp đạn cùng hàng trăm viên đạn các loại, số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác.

- Ảnh 2.

Công an TP.HCM đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu

ẢNH: CTV

Đáng chú ý, bước đầu, lực lượng an ninh xác định Nguyễn Thanh Hiếu đã hoạt động bất chính trong một thời gian dài. Từ năm 2016 đến khi bị bắt, thông qua mạng xã hội, Hiếu đã bán trót lọt một lượng lớn súng, đạn cho nhiều "khách hàng" tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và an ninh trật tự xã hội. Người dân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các cá nhân liên quan đã mua súng từ "kho hàng" của Hiếu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Lời khai của Tài 'đen' cướp ngân hàng | Diễn biến án mạng sau va chạm xe ở Tây Ninh

Xem nhanh 12h: Lời khai của Tài 'đen' cướp ngân hàng | Diễn biến án mạng sau va chạm xe ở Tây Ninh

Lời khai vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai; Vụ đánh người đến tử vong sau va chạm xe; Siết thẩm mỹ 'chui' sau phản ánh của Báo Thanh Niên, … sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 7.2.2026.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí quân dụng tàng trữ vũ khí TP.HCM Tết Nguyên đán tội phạm đường dây súng đạn tin tức TP.HCM mua bán súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận