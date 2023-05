Triệt tận gốc nạn bôi bẩn đường phố

Như Thanh Niên đưa tin, cuối tháng 3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Công an P.Bình Trưng Tây (TP.Thủ Đức) phát hiện 2 người lén lút dán tờ rơi cho vay tín dụng đen lên cột điện, tường nhà dân, tủ điện. Hai người này thừa nhận được thuê dán với tiền công 150.000 đồng/ngày, từ 0 - 5 giờ sáng. Các tờ rơi có nội dung cho vay nhanh trong ngày. Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Đức buộc 2 người này đến những tuyến đường mà trước đó bị bôi bẩn tờ rơi lên tường nhà, cột điện, tủ điện để gỡ, khắc phục hậu quả họ gây ra.



Người dân bức xúc vì tường nhà vừa xóa, gỡ chỗ này thì "vay tiền nhanh" lại bôi bẩn chỗ khác

Ngày 22.5, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phối hợp Công an P.Tân Tạo (Q.Bình Tân) kiểm tra, phát hiện 2 người có hành vi cho vay nặng lãi. Bên cạnh điều tra, xử lý, công an cũng đã đưa 2 người này đến nơi trước đó dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền để họ tự tay tháo gỡ.

Trước đó, ngày 6.5, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Động thái này nhằm khôi phục mỹ quan đô thị, triệt xóa các đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh trên cột điện, tường nhà dân.

"Sao cứ loay hoay mãi ?!"

Tại TP.HCM, sau "phong trào" quảng cáo khoan cắt bê tông khiến người dân bức xúc, đến lượt các tờ rơi mời gọi "vay siêu tốc", "vay nhanh"… tiếp tục bôi bẩn đường phố. Tình trạng này kéo dài nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa cho biết người dân TP.HCM "thực sự ngứa mắt với nhan nhản các tờ rơi quảng cáo cho vay dán đầy tủ điện, vách tường, cột điện ở khắp hang cùng ngõ hẻm". BĐ Võ Trọng nêu: "Đâu chỉ xảy ra ở TP.HCM, các tỉnh thành trên cả nước cũng đang nhức đầu vì nạn dán giấy cho vay, kể cả rải tờ rơi trên đường; rồi cửa nhà, tường, cột nhà, cột điện cũng bị dán kín cả".

BĐ Dương Văn Tuấn bức xúc: "Câu chuyện này đã xảy ra và kéo dài. Không có biện pháp gì để ngăn chặn sao? Người dán, người cạo xóa "đuổi nhau" như chuyện hài. Tôi đề nghị nếu số điện thoại cho vay nhanh nào xuất hiện thì cắt số ngay. Ai dán tờ quảng cáo thì phạt nặng. Liệu như thế có dẹp được tệ nạn này không? Cứ loay hoay như lâu nay thì bức xúc còn dài dài".

Tình trạng này cần phải triệt bỏ tận gốc

Tăng phối hợp, tăng mức phạt

Đa số BĐ thống nhất cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý địa phương, công an và đặc biệt là từ các nhà mạng mới có thể truy tận gốc nạn "rác quảng cáo bôi bẩn đường phố".

Xử thật nghiêm khắc, quyết liệt đối với những kẻ cho vay nặng lãi, dán tờ rơi, bắt phải đi tẩy xóa sạch những tờ rơi quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời buộc lao động công ích trong một thời gian nhất định. Hung Phan Mức xử phạt đối với cá nhân có hành vi dán quảng cáo quá nhẹ; xử lý không kiên quyết đối với cá nhân, tổ chức thuê dán quảng cáo và số điện thoại cho vay, quảng cáo... là gốc rễ của vấn đề. Tuấn Trần

BĐ Mtrangg7773 nêu ý kiến: "Phải xử lý tận gốc vấn đề liên quan đến tình trạng này, tức là truy cả người dán thuê và người thuê dán, chứ tờ giấy quảng cáo dán lên tường cũng chỉ là vật vô tri vô giác".

"Khó gì việc này, yêu cầu các tổng đài khóa các số điện thoại vi phạm, dán lên số nào là khóa số đó, hết đường quảng cáo bôi bẩn", BĐ Hailua1436 đề xuất.

"Người đi dán thuê phải khắc phục hậu quả là đúng rồi, và phải tuyên truyền cho họ đó là hành vi vi phạm. Nhưng quan trọng nhất là truy và phạt thật nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự "trùm cuối" đứng sau lưng mới giải quyết được vấn đề. Từ số điện thoại ghi trong tờ rơi, sao không truy ra người đăng ký, sử dụng? Chẳng phải lâu nay đã quy định thuê bao phải đăng ký tên chính chủ đó sao? Còn nếu nhà mạng để SIM rác tồn tại, không tìm được chủ thuê bao để xử lý thì phạt nặng nhà mạng. Làm đồng bộ các giải pháp này chắc chắn đường phố sẽ không còn bị quảng cáo, tờ rơi bôi bẩn", BĐ Quang Nguyen viết.