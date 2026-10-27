Triều cường tối 27.10: Xóm trọ ở TP.HCM mênh mông nước đen ngòm

Ghi nhận của Thanh Niên ở khu dân cư trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) TP.HCM chiều tối nay 27.10 trong đợt đỉnh của kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, nhiều xóm trọ bình dân, nhà dân ngập sâu.

Triều cường dâng cao chiều tối nay 27.10 khiến khu dân cư trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) mênh mông "biển nước" đen ngòm ẢNH: CAO AN BIÊN

Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

Nước đen tràn vào xóm trọ ở TP.HCM ảnh hưởng tới việc di chuyển, sinh hoạt của người dân ẢNH: CAO AN BIÊN

Một nhà tạm ven sông ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi triều cường ẢNH: CAO AN BIÊN

Người tìm cách không cho nước tràn vào nhà ẢNH: CAO AN BIÊN

Không thể ngăn nước tràn vào, nhiều người bất lực chờ nước rút ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Khen, một người dân sống trên đường Phạm Thế Hiển cho biết những đợt triều cường cuối năm nước dâng cao, nhà bà thường bị ngập dù đã tìm cách ngăn nước vào. "Tôi đã nâng nền 3 lần, nên hiện giờ là đỡ. Chứ ngày trước khi nâng, nước còn ngập sâu hơn nữa", bà chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ trong nhà nhìn ra đường, bà Khen chờ cho nước rút bớt ẢNH: CAO AN BIÊN

Triều cường ảnh hưởng tới việc buôn bán của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Trời tối, nước vẫn dâng cao khiến người lao động tan ca, học sinh tan học về nhà vất vả qua đoạn ngập ẢNH: CAO AN BIÊN

Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.