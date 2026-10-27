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    Triều cường tối 27.10: Xóm trọ ở TP.HCM mênh mông nước đen ngòm

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Chiều tối 27.10, triều cường dâng cao khiến một xóm trọ trên đường Phạm Thế Hiển (TP.HCM) ngập trong nước đen ngòm. Người dân tìm đủ cách ngăn nước tràn vào nhà.

    Ghi nhận của Thanh Niên ở khu dân cư trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) TP.HCM chiều tối nay 27.10 trong đợt đỉnh của kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, nhiều xóm trọ bình dân, nhà dân ngập sâu. 

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 1.

    Triều cường dâng cao chiều tối nay 27.10 khiến khu dân cư trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) mênh mông "biển nước" đen ngòm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 2.

    Nước đen tràn vào xóm trọ ở TP.HCM ảnh hưởng tới việc di chuyển, sinh hoạt của người dân

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 3.

    Một nhà tạm ven sông ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi triều cường

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 4.

    Người tìm cách không cho nước tràn vào nhà

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 5.

    Không thể ngăn nước tràn vào, nhiều người bất lực chờ nước rút

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 6.

    Bà Khen, một người dân sống trên đường Phạm Thế Hiển cho biết những đợt triều cường cuối năm nước dâng cao, nhà bà thường bị ngập dù đã tìm cách ngăn nước vào. "Tôi đã nâng nền 3 lần, nên hiện giờ là đỡ. Chứ ngày trước khi nâng, nước còn ngập sâu hơn nữa", bà chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 7.

    Từ trong nhà nhìn ra đường, bà Khen chờ cho nước rút bớt

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 9.

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 10.

    Triều cường ảnh hưởng tới việc buôn bán của người dân

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường tối nay 27.10 ở TP.HCM: Xóm trọ bình dân, nhà dân mênh mông nước - Ảnh 11.

    Trời tối, nước vẫn dâng cao khiến người lao động tan ca, học sinh tan học về nhà vất vả qua đoạn ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.

     

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