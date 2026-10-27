Triều cường tối 27.10: Xóm trọ ở TP.HCM mênh mông nước đen ngòm

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Chiều tối 27.10, triều cường dâng cao khiến một xóm trọ trên đường Phạm Thế Hiển (TP.HCM) ngập trong nước đen ngòm. Người dân tìm đủ cách ngăn nước tràn vào nhà.
Ghi nhận của Thanh Niên ở khu dân cư trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) TP.HCM chiều tối nay 27.10 trong đợt đỉnh của kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, nhiều xóm trọ bình dân, nhà dân ngập sâu.
Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm
Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.
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