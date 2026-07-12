Triều Tiên kỷ luật quan chức cấp cao vì tham nhũng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11.7 đưa tin ông Kim đã lên án vụ việc tại cuộc họp chung giữa đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và quân đội ở Bình Nhưỡng hôm 10.7.

Cuộc họp chung của đảng, chính phủ và quân đội Triều Tiên vào ngày 10.7 Ảnh: AFP

Tâm điểm của cuộc họp là trường hợp ông Pak Hui-chol, cựu Phó giám đốc phụ trách Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên. Theo KCNA, ông Pak đã nhận "một khoản hối lộ lớn", lạm dụng quyền lực và sống "trụy lạc" trong thời gian giữ chức vụ quan trọng.

Đảng Lao động Triều Tiên đã cách chức ông Pak khỏi cơ quan lãnh đạo trung ương và chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật xử lý. KCNA đưa tin ông Pak đã bị Tòa án tối cao xử phạt vì nhiều hành vi tham nhũng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc trong bối cảnh đảng cầm quyền tuyên bố mở "cuộc chiến tổng lực chống lạm dụng quyền lực, quan liêu, sai phạm và tham nhũng".

"Đây là tội ác chính trị chống lại đường lối xây dựng kỷ luật của đảng, là hành vi tham ô, cướp đoạt có chủ đích chống lại lợi ích của nhà nước và nhân dân", ông Kim chỉ trích và yêu cầu các quan chức giữ vững nguyên tắc, liêm chính và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.