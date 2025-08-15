Trở về điểm xuất phát

Một trong những quy định của thỏa thuận ký kết năm 2015 (JCPOA) giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga và Trung Quốc) là LHQ ngừng trừng phạt Iran. Nhưng trong đó cũng có quy định 6 nước ký kết với Iran có thể yêu cầu LHQ khôi phục trừng phạt khi cho rằng Iran không tuân thủ JCPOA.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu Đức, Pháp, Anh phát biểu với giới truyền thông sau các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20.6.2025. ảnh: reuters

Năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA nên không còn quyền yêu cầu LHQ khôi phục trừng phạt Iran mà chỉ có thể đơn phương trừng phạt Iran. Bộ ba trên thông báo cho LHQ về dự định ấy trong mối liên hệ với một tối hậu thư đưa ra cho Iran, yêu cầu Iran tới cuối tháng 8 này phải chấp nhận giải pháp chính trị ngoại giao cho vấn đề hạt nhân.

LHQ nhiều khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu của Anh, Đức và Pháp bởi Nga và Trung Quốc không có quyền phủ quyết và bởi Iran sẽ bất chấp tối hậu thư trên. Thời gian từ nay đến cuối tháng 8 không thể đủ cho đàm phán thành công giữa Iran và 3 quốc gia châu Âu kia. Hơn nữa, mấu chốt là đàm phán giữa Iran với Mỹ. Sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân Iran, đàm phán giữa Mỹ và Iran càng trở nên khó khăn và phức tạp.

Vì thế, nếu LHQ đáp ứng yêu cầu của Anh, Đức và Pháp thì việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu trước khi có JCPOA. Vấn đề cũ nhưng bối cảnh tình hình lại rất khác trước nên việc giải quyết vấn đề càng thêm khó khăn, phức tạp và sẽ mất nhiều thời gian, bỏ thỏa thuận cũ trong khi chưa biết đến khi nào mới có được thỏa thuận mới.