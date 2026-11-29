Tháng này, ChatGPT của OpenAI kỷ niệm 4 năm phát hành (30.11.2022). Chatbot AI này đang có 1,2 tỉ người dùng hoạt động hằng tuần trên toàn cầu. Dù OpenAI góp phần đưa AI tạo sinh (Generative Artificial Intelligence) đến đông đảo công chúng bằng việc phát hành ChatGPT, doanh thu và giá trị doanh nghiệp của họ đã bị đối thủ đến sau là Anthropic vươn lên trong năm nay.

OpenAI đang bị Anthropic vượt mặt

Theo Chosun, doanh thu của Anthropic đã nhanh chóng vượt OpenAI bằng cách tập trung vào thị trường doanh nghiệp với công cụ hỗ trợ lập trình Claude Code. Định giá ước tính của Anthropic đang cao hơn OpenAI khoảng 36,3%.

Mới chỉ tháng 10 năm ngoái, OpenAI từng được định giá ở mức 500 tỉ USD, gấp 2,7 lần so với Anthropic (khoảng 183 tỉ USD). Nhưng hiện tại, thứ hạng đã đảo ngược. Morgan Stanley Capital International (MSCI) ước tính vốn hóa thị trường của OpenAI ở mức 1.130 tỉ USD vào ngày 16.11, chỉ bằng 73,4% so với 1.540 tỉ USD của Anthropic.

Logo ChatGPT trước chân dung nhà sáng lập OpenAI Sam Altman ẢNH: KHƯƠNG NHA

Doanh thu của OpenAI trong quý 1/2026 đạt khoảng 5,7 tỉ USD, cao hơn khoảng 20% so với 4,731 tỉ USD của Anthropic. Đến quý hai, bảng xếp hạng đã đảo ngược, doanh thu của OpenAI đạt 6,7 tỉ USD và của Anthropic là 11,555 tỉ USD. Khoảng cách tiếp tục nới rộng trong quý thứ ba, với doanh thu của OpenAI đạt khoảng 10 tỉ USD và của Anthropic đạt 16,956 tỉ USD.

Khách hàng nhiều đồng nghĩa doanh thu cao

Chosun cho rằng lý do Anthropic có thể bắt kịp và vượt qua OpenAI trong một thời gian ngắn là do AI Claude tập trung vào thị trường doanh nghiệp tiềm năng ngay từ đầu. Theo quỹ đầu tư mạo hiểm Menlo Ventures của Mỹ, thị phần của Anthropic trong thị trường AI doanh nghiệp đã đạt 55%, tăng từ 40% năm ngoái, chiếm hơn một nửa thị trường. OpenAI đứng thứ hai với 31% thị phần, tiếp theo là Google với 9%.

Claude Code của Anthropic là công cụ AI lập trình được các nhà phát triển khắp thế giới sử dụng. CEO Nvidia Jensen Huang nói tại Diễn đàn Davos hồi đầu năm nay rằng: "Hầu hết nhà phát triển của Nvidia sử dụng Claude Code cho công việc".

Khác OpenAI, nguồn doanh thu chính của Anthropic đến từ API dành cho doanh nghiệp, không phải phí đăng ký cá nhân. Đây là lý do OpenAI chiếm ưu thế trên thị trường tiêu dùng nói chung, nhưng lại không đóng góp nhiều vào doanh thu. Theo dữ liệu về người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) của các dịch vụ AI do Sensor Tower tổng hợp vào tháng 5.2026, ChatGPT có số người dùng nhiều nhất với hơn 1 tỉ người, tiếp theo là Gemini (662 triệu) và Claude (245 triệu người dùng).

Chiến lược mới của OpenAI

Trong khi Anthropic tăng mạnh doanh thu bằng khách hàng doanh nghiệp, OpenAI cũng nhanh chóng nâng cao sức mạnh của công cụ AI lập trình Codex. Sau đó hãng đã giới thiệu GPT-6 Cyber, mô hình tập trung vào bảo mật.

Tại sự kiện dành cho nhà phát triển được tổ chức vào tháng 9.2025, OpenAI công bố loạt sản phẩm mới được tối ưu hóa cho khách hàng doanh nghiệp như trợ lý AI Dots, ChatGPT Spaces. Kết quả là thị phần của OpenAI trong thị trường AI doanh nghiệp đã đạt 31% trong năm nay, tăng từ 27% so với năm trước.

Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI, cho biết hồi đầu tháng này: "Doanh thu hằng năm trong lĩnh vực doanh nghiệp đã tăng gấp đôi trong quý 3 so với quý trước, hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh thu". Trong vòng gọi vốn mới hoàn tất trong tháng này, OpenAI được định giá 1.250 tỉ USD.

OpenAI cũng lên kế hoạch lấn sân sang thị trường phần cứng. Họ đã mua lại startup AI io Products, do cựu Giám đốc Thiết kế của Apple Jony Ive đồng sáng lập. OpenAI được cho là đang phát triển các thiết bị AI tương tác qua giọng nói.