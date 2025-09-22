Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài ‘lạ hoắc’ bắt trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal trên sân Thống Nhất

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/09/2025 11:11 GMT+7

Tổ trọng tài từ Bahrain sẽ là những người điều hành trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trọng tài Mohamed Deham là ai?

Cụ thể, ông Mohamed Deham sẽ là trọng tài chính. Vị vua áo đen này sinh năm 1989, chưa có quá nhiều kinh nghiệm điều hành chính trận đấu. Theo thống kê từ Transfermarkt, ông Deham mới bắt chính 5 trận ở các giải: vòng loại U.20 châu Á (2 trận), giao hữu quốc tế (1 trận), AFC Challenge League (1 trận) và vòng loại U.23 châu Á (1 trận). Trong 5 trận này, ông rút 15 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và có 2 lần thổi phạt đền. Trọng tài Mohamed Deham chưa từng bắt trận nào liên quan đến bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

Trọng tài ‘lạ hoắc’ bắt trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal trên sân Thống Nhất- Ảnh 1.

Ông Deham từng điều hành nhiều trận của AFC

ẢNH: AFC

2 trợ lý trọng tài lần lượt là Salman Talasi, Salah Janahi. Trọng tài thứ 4 là ông Ahmed Saad. Ngoài ra, tổ điều hành trận đấu còn có giám sát trận đấu người Philippines, ông Richard Joson và giám sát trọng tài người UAE, ông Saleh Marzouqi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Nepal vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu. Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất.


