Trồng thêm cây ở Công viên Phan Đình Phùng giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 6.6, tại Công viên Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa), UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, cho biết phong trào thi đua đặt mục tiêu toàn bộ 24 khu phố xây mới, tu bổ mảng xanh và tiểu cảnh tại đơn vị, duy trì điểm không gian xanh đặc trưng. 60 cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp xây dựng mảng xanh, không gian xanh trong khuôn viên.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trồng cây tại Công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) ẢNH: UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

Phường cũng sẽ trồng thêm 200 cây bóng mát tại công viên, khuôn viên trường học và công sở, ra mắt công trình "Vườn cây đại đoàn kết", xóa 100% điểm tồn đọng rác và điểm ô nhiễm môi trường…

Còn tại công viên Văn Lang, phường An Đông tổ chức chương trình đi bộ "An Đông đồng hành cùng phát triển" hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở ngành và gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và cư dân phường An Đông.

Gần 2.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành ở phường An Đông, TP.HCM ẢNH: CTV

Tại sự kiện, Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo phường An Đông trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong sáng 6.6, phường Diên Hồng tổ chức ngày hội môi trường với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng chậu hoa, trình diễn trang phục từ sản phẩm tái chế, ký kết hợp tác giữ vệ sinh tuyến đường Đào Duy Từ, hướng dẫn cách phòng cháy, thoát nạn khi có hỏa hoạn.

Lãnh đạo phường Diên Hồng (TP.HCM) tặng chậu hoa cho các khu phố ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Ông Sơn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan nhà nước trên địa bàn phường gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp cùng chung tay với phường giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực hưởng ứng các chính sách bảo vệ môi trường, thúc đẩy giao thông xanh…

Chương trình trình diễn thời trang từ rác thải tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Riêng tuyến đường Đào Duy Từ nằm ngay kế bên sân vận động Thống Nhất, phường Diên Hồng sẽ chỉnh trang toàn bộ tường bao trên đường Đào Duy từ, trồng thêm mảng xanh, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát môi trường.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tập kết, phân loại chất thải rắn và chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đậu xe sai quy định.