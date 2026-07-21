Trụ điện cháy dữ dội trước ngân hàng ở phường An Khánh, TP.HCM

Trưa 21.7, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trụ điện trên đường Lương Định Của.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói đen kèm lửa nhỏ phát ra từ hệ thống dây điện, cáp viễn thông trên một trụ điện trước trụ sở một ngân hàng trên đường Lương Định Của, phường An Khánh (cách giao lộ Lương Định Của - Trần Não khoảng 500 m). Chỉ trong vài phút, gặp thời tiết khô nóng, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy trên đường Lương Định Của, phường An Khánh ẢNH: THỤY VŨ

Lửa lớn kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ bên trong bó cáp, tỏa khói đen kịt cả một vùng. Do ngọn lửa bùng phát ở trên cao, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các đường dây lân cận rồi táp thẳng vào biển hiệu của ngân hàng và một số cửa hàng kinh doanh liền kề.

Chứng kiến khoảnh khắc ngọn lửa bao trùm trụ điện, anh Hùng - người dân đi đường - kể lại: "Lúc đầu, tôi nghe tiếng chập điện lẹt đẹt, dừng lại thì thấy khói bốc lên ở đỉnh cột. Một số người dân vội bê bình chữa cháy mini ra dập. Nhưng lửa ở trên cao quá, lại cháy vào đống dây cáp nhựa nên bắt lửa nhanh khủng khiếp, phun bình không tới. Chỉ 5 phút sau là lửa táp hẳn vào cái biển hiệu bên cạnh, khói đen mù mịt, ai cũng hoảng loạn lùi lại vì sợ nổ".

Nhiều người dân và bảo vệ ngân hàng đã nhanh chóng sơ tán tài sản và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh cháy lan.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy thuộc Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng cũng phối hợp nhân viên ngành điện lực tiến hành ngắt điện toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn.

Các chiến sĩ cứu hỏa chia làm nhiều mũi, vừa phun vòi rồng áp lực cao để dập tắt ngọn lửa trên trụ điện, vừa phun nước làm mát, ngăn không cho lửa bén sâu vào bên trong phòng giao dịch của ngân hàng và các nhà dân lân cận.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ không gây thương vong về người.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến hệ thống dây cáp điện, viễn thông trên cột điện bị thiêu rụi hoàn toàn; biển hiệu của ngân hàng và các cửa hàng bên cạnh bị nám đen, hư hỏng. Sự cố cũng khiến giao thông qua khu vực đường Lương Định Của bị ùn ứ cục bộ.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân.