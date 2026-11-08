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    Trực thăng chữa cháy rơi xuống sông tại Indonesia

    Vi Trân
    Vi Trân

    Một chiếc trực thăng chữa cháy của Indonesia bị rơi khi đang đối phó đám cháy rừng trong ngày 8.11, vụ thứ hai chỉ trong vòng vài ngày.

    Người phát ngôn Berton Panjaitan của Cơ quan Giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia cho biết chiếc trực thăng bị rơi xuống sông khi đang chữa cháy tại tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo, theo AFP.

    Hiện trường chiếc trực thăng chữa cháy bị rơi xuống sông Barito, tỉnh Nam Kalimantan (Indonesia) ngày 8.11

    ẢNH: AFP

    Ông Berton cho biết chiếc trực thăng gặp nạn thuộc dòng EC225LP Super Puma của Hãng Eurocopter, là máy bay của một công ty được thuê để chữa cháy.

    Hai người quốc tịch Úc trên trực thăng sống sót sau tai nạn và hiện "an toàn" trong khi người thứ ba (quốc tịch Indonesia) còn mất tích, ông Berton cho hay.

    Theo AFP, một đoạn video quay được cảnh chiếc trực thăng lấy nước từ dưới sông nhưng bị kéo xuống so sức nặng và sau đó chúi thẳng mũi xuống sông.

    Lực lượng tình nguyện dập một đám cháy tại Nam Kalimantan ngày 7.11

    ẢNH: AFP

    Hôm 4.11, một chiếc trực thăng quân sự chữa cháy chở 8 người cũng bị rơi xuống nước tại Borneo làm 3 người thiệt mạng. Quân đội cho biết trực thăng bị rơi khi đang lấy nước. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

    Indonesia đang phải đối phó với nhiều đám cháy rừng trên các đảo Sumatra, Borneo và Papua. Các đám cháy đã thiêu rụi diện tích hơn 1,9 triệu hecta. Bên cạnh lực lượng chữa cháy trên bộ, Indonesia cũng dựa vào đội chữa cháy bằng đường không.

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