Trùm cát lậu dùng 'tiền bẩn' mua loạt xe sang, bất động sản

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Chiêu rửa tiền của trùm cát lậu

Theo kết luận, sau khi biết UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại H.Chợ Mới (An Giang), ông Bình đã gặp, nhờ và được dàn cựu lãnh đạo tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác cát trái quy định, thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Trùm cát lậu Lê Quang Bình (bìa trái) cùng 2 thuộc cấp ẢNH: BỘ CÔNG AN

Để che giấu số tiền hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép, trùm cát lậu Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc "cò cát" bằng tiền mặt, việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại… Đồng thời, chỉ đạo mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng, cuối cùng tới tay ông Bình hoặc được ông Bình chỉ đạo vào nhiều mục đích khác nhau.

C03 xác định, từ tháng 10.2022 - 29.7.2023, bị can Hoàng Hải Thụy, Phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, mượn tài khoản ngân hàng của 3 người khác để nhận tổng số hơn 170 tỉ đồng thanh toán của khách lẻ. Sau đó, theo yêu cầu của ông Bình, ông Thụy chuyển số tiền này cho 18 người trong Công ty Trung Hậu 68.

Khi tiền được chuyển về tài khoản 18 cấp dưới, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản. Cụ thể, trả nợ cho ông Bình gần 19 tỉ đồng; chuyển khoản cho nhân viên để rút 41,6 tỉ đồng tiền mặt đưa cho ông Bình; đưa 9,3 tỉ đồng tiền mặt cho ông Bình; chi gần 40 tỉ đồng cho việc điều hành, khai thác tại mỏ cát và một số chi phí khác…

Dùng "tiền bẩn" mua bất động sản, xe sang và đi hối lộ

Theo kết luận, trong số hơn 50 tỉ đồng ông Bình nhận tiền mặt, bị can này đã dùng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản, giao cháu và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc; 8 xe ô tô hạng sang, nhờ người quen và Lê Quốc Hùng, nhân viên Công ty Trung Hậu 68, đứng tên.

Đối với dàn xe sang, trùm cát lậu Lê Quang Bình chỉ đạo ông Hùng dùng hơn 9 tỉ đồng để trả tiền mua xe, trả gốc và lãi cho ngân hàng tiền mua xe. Dàn xe sang của ông Bình gồm 1 xe Mercedes S450L, 1 xe Mercedes G63, 1 xe Lexus ES250, 2 xe Lexus LX570, 2 xe Mercedes S450 và 1 xe Toyota Fortuner.

Quá trình điều tra, C03 đã kê biên tổng cộng 40 bất động sản, 21 ô tô và phong tỏa nhiều tài sản khác để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.

Làm việc với cảnh sát, ông Bình thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài dùng "tiền bẩn" để trả nợ, thanh toán chi phí hoạt động công ty, mua xe, mua bất động sản…, ông Bình còn thừa nhận dùng hàng tỉ đồng để chi quà biếu cho cơ quan quản lý nhà nước, hối lộ dàn cựu lãnh đạo tỉnh An Giang.

Trong đó, chi cho cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư 961 triệu đồng; đưa ông Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, 3,1 tỉ đồng; đưa ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, 300.000 USD; đưa ông Nguyễn Bảo Trung, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, 550 triệu đồng.