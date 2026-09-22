Trúng đậm cá cơm trái vụ, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi chục triệu đồng mỗi đêm

Tàu cập cảng, khoang đầy cá cơm

Những ngày qua, từ rạng sáng, cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn tàu cá cập bến sau những chuyến khai thác cá cơm trên biển.

Tàu cá cập cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) bán cá cơm ẢNH: HẢI PHONG

Sau một đêm vươn khơi, nhiều tàu trở về với khoang đầy cá cơm tươi. Cá vừa đưa lên bờ đã nhanh chóng được phân loại, cân ký và chuyển lên các xe đông lạnh để đưa đi tiêu thụ.

Mùa khai thác cá cơm chính vụ ở vùng biển Quảng Ngãi thường kéo dài từ tháng 12 âm lịch năm nay đến tháng 3 âm lịch năm sau. Vì vậy, đợt cá cơm xuất hiện dày trong những ngày qua được xem là vụ trái mùa, không phải năm nào cũng có.

Ngư dân phấn khởi khi trúng mùa cá cơm trái vụ ẢNH: HẢI PHONG

Ngư dân cho biết cá cơm lần này xuất hiện thành từng đàn cả ngày lẫn đêm ở vùng biển cách bờ hơn 30 km. Nhờ ngư trường không quá xa, tàu cá giảm được thời gian di chuyển nên tiết kiệm được chi phí nhiên liệu.

Để khai thác hiệu quả, ngư dân kết hợp nhiều phương thức đánh bắt. Ban đêm, các tàu sử dụng hệ thống đèn pha xúc để thu hút cá tập trung rồi dùng lưới vây khai thác. Ban ngày, ngư dân sử dụng lưới vây rút kết hợp thiết bị dò cá để xác định vị trí đàn cá.

Mỗi chuyến biển thu hàng chục triệu đồng

Hiện cá cơm được thu mua tại cảng với giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg. Nhiều tàu đạt sản lượng từ 2 - 3 tấn/chuyến.

Cá cơm tươi rói được thương lái thu mua với giá cao ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản vận hành, chủ tàu có thể thu lãi khoảng 10 - 20 triệu đồng mỗi đêm. Lao động đi biển có thu nhập bình quân khoảng 500.000 đồng/người/đêm.

Ngư dân Nguyễn Thanh Tâm (ở xã Tịnh Khê) cho biết khoảng 5 - 6 ngày qua, nhiều chuyến biển đều đạt sản lượng khá.

"Luồng cá xuất hiện ổn định ở vùng biển gần bờ nên bà con tranh thủ vươn khơi. Tàu đi không quá xa nhưng sản lượng khá, ai cũng phấn khởi", ông Tâm nói.

Lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá Tịnh Kỳ ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ ngư dân đi biển hưởng lợi, cá cơm trái vụ còn tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá.

Mỗi khi tàu cập cảng, hàng chục lao động lập tức có mặt để phân loại, cân cá, vận chuyển sản phẩm lên xe đông lạnh. Công việc này mang lại thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày.

Chị Nguyễn Thị Lệ, lao động hậu cần nghề cá tại xã Tịnh Khê, cho biết những ngày có nhiều tàu cập cảng, công việc của chị và các lao động khác khá ổn định, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập.

Theo các thương lái và cơ sở thu mua, sản lượng cá cơm cập cảng được tiêu thụ gần như ngay trong ngày. Cá được đưa đến các chợ truyền thống, cơ sở hấp, phơi khô hoặc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất nước mắm.

Đối với cá cơm phơi khô, trung bình khoảng 4 kg cá tươi cho ra 1 kg cá khô. Sản phẩm cá khô có giá khoảng 200.000 đồng/kg, được đưa vào thị trường tiêu thụ và phục vụ xuất khẩu.

Ngoài cá cơm, các tàu còn khai thác thêm cá ngân, cá chuồn, cá đổng, mực, tôm... góp phần nâng cao giá trị mỗi chuyến biển.

Cá cơm trái vụ mang lại thu nhập cao cho ngư dân Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo Ban Quản lý cảng cá Tịnh Kỳ, bình quân mỗi ngày có hơn 30 lượt tàu cập cảng giao dịch cá cơm, sản lượng khoảng 2 - 3 tấn/tàu/chuyến.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngành thủy sản đã chỉ đạo các địa phương huy động đội tàu khai thác, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất theo mô hình tổ đội đoàn kết trên biển nhằm nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí.

Cơ quan chức năng cũng thường xuyên cập nhật thông tin về ngư trường, nguồn lợi và thị trường tiêu thụ để định hướng kế hoạch sản xuất cho ngư dân. Hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá tại các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động chuẩn bị xăng dầu, lương thực, đá lạnh và các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của tàu cá.