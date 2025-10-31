Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Người Quảng Ngãi gửi cá cơm rim tiếp sức vùng rốn lũ Đà Nẵng

Hải Phong
Hải Phong
31/10/2025 05:30 GMT+7

Giữa mưa lũ miền Trung, hàng chục phụ nữ ở Quảng Ngãi làm 100 kg cá cơm rim gửi ra Đà Nẵng, san sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ.

Sáng 30.10, 100 kg cá cơm rim được những phụ nữ Quảng Ngãi chia thành từng hũ nhỏ để gửi ra vùng lũ Đà Nẵng. Từ hôm 29.10, trong khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp, nước sông Trà Khúc dâng cao uy hiếp nhiều khu dân cư, tại nhà văn hóa thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) lại ấm áp, rộn ràng với những nồi cá cơm rim đang đỏ lửa.

Nồi cá cơm rim 'đỏ lửa' giữa mùa lũ miền Trung - Ảnh 1.

Những nồi cá cơm rim giữa ngày lũ

ẢNH: HẢI PHONG

'Cái nghĩa miền Trung là vậy đó!'

Giữa những trận mưa lớn, hơn chục phụ nữ tay thoăn thoắt rim cá cơm, đảo tỏi, cắt ớt, chiết cá rim vào từng hũ nhựa nhỏ. Có cụ bà gần 80 tuổi cũng tham gia. Tất cả cùng chung một mục đích: gửi chút tình của người vùng lũ Quảng Ngãi ra vùng lũ Đà Nẵng.

Nồi cá cơm rim 'đỏ lửa' giữa mùa lũ miền Trung - Ảnh 2.

Những phụ nữ lớn tuổi rửa cá sạch sẽ trước khi rim

ẢNH: HẢI PHONG

Bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, thôn Phong Niên Hạ) lau vội giọt mồ hôi, cười nói: "Nhà tôi giờ nước cũng sắp tràn vô rồi, nhưng thôi tranh thủ ra đây làm với chị em. Người Đà Nẵng đang phải oằn mình chống lũ, chúng tôi ai có gì góp nấy. Có đồng thì góp đồng, không thì góp công. Cái nghĩa miền Trung là vậy đó, thương nhau lúc hoạn nạn!".

Mấy nồi cá cơm đang sôi sùng sục trên bếp lửa đỏ rực, tỏa mùi thơm nồng của cá, tỏi, ớt, nước mắm..., những hương vị thân quen của miền Trung. Trong nhà văn hóa, ai nấy đều bận rộn nhưng không khí chan hòa, đầm ấm, xua đi phần nào cái lạnh của những ngày mưa gió.

Nồi cá cơm rim 'đỏ lửa' giữa mùa lũ miền Trung - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Lan Trinh (áo vàng) đang cùng mọi người rim cá cơm gửi tặng người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng

ẢNH: HẢI PHONG

Chị Nguyễn Thị Lan Trinh (ở thôn Phong Niên Hạ), một trong những người khởi xướng, nói trong lúc đảo chảo cá lớn: "Mình cũng là người miền Trung, nên hiểu cái cảnh lũ dữ khổ thế nào. Thấy Đà Nẵng bị ngập nặng, nhiều nơi cô lập, tụi tôi bàn nhau góp chút gì đó. Gạo, mì gói thì nhiều nơi hỗ trợ rồi, nên mình chọn làm món cá cơm rim dễ bảo quản, lại đậm đà hương vị quê nhà".

Theo chị Trinh, cả nhóm chuẩn bị 100 kg cá cơm rim, chia thành từng hũ nhỏ để gửi ra Đà Nẵng ngay trong sáng 30.10. "Chỉ mong sao người dân ngoài đó có bữa ăn ấm bụng, thấy được tấm lòng của bà con mình ở trong này", chị Trinh bộc bạch.

Nồi cá cơm rim 'đỏ lửa' giữa mùa lũ miền Trung - Ảnh 4.

Những mẻ cá cơm nóng hổi, thơm phức giữa ngày mưa lũ

ẢNH: HẢI PHONG

'Tặng bà con Đà Nẵng - thương lắm miền Trung ơi!'

Bà Đinh Thị Thanh Bông, người phụ trách gom nguyên liệu, chia sẻ thêm: "Nghe tin ở Đà Nẵng ngập hết trơn, nhiều hộ bị cô lập không ra ngoài được nên chị em phụ nữ chúng tôi họp nhau lại, góp tiền, góp cá, góp gia vị. Ai rảnh thì đến phụ rim cá, người già thì ngồi nhặt tỏi, cắt ớt. Vui lắm, mà ấm lòng lắm! Cái này không chỉ là món ăn, mà là tấm lòng của người miền Trung với nhau".

Trước khi trời tối, các hũ cá rim đầu tiên được đóng gói cẩn thận, ghi rõ dòng chữ: "Tặng bà con Đà Nẵng - thương lắm miền Trung ơi!".

Nồi cá cơm rim 'đỏ lửa' giữa mùa lũ miền Trung - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Lợi bên hũ cá cơm rim vừa đóng gói xong

ẢNH: HẢI PHONG

Chị Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thọ Phong, có mặt từ sáng sớm để động viên chị em. "Tôi rất xúc động trước tấm lòng của phụ nữ thôn Phong Niên Hạ. Dù chính họ cũng đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng vẫn chủ động quyên góp, nấu nướng để gửi hỗ trợ bà con vùng rốn lũ Đà Nẵng. Đây là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái rất đáng quý của người dân Quảng Ngãi", chị Lợi nói.

Chờ nước rút bớt, đoàn thiện nguyện của xã Thọ Phong dùng xe tải chuyển số cá cơm rim ra Đà Nẵng, cùng các nhu yếu phẩm khác để kịp hỗ trợ người dân đang bị cô lập bởi mưa lũ. Câu chuyện nhỏ nơi miền quê Quảng Ngãi ấy, giữa những ngày nước lũ vây quanh, đất trời xám xịt, lại sáng lên như ngọn lửa nghĩa tình. 

Bởi giữa bao khốn khó, người miền Trung vẫn chọn cách chia sẻ, đùm bọc nhau giản dị mà sâu sắc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Xem thêm bình luận