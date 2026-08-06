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Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, chàng trai đổi thưởng lúc 3 giờ sáng

Dương Lan - Cao An Biên
Chàng trai đi du lịch ở Đà Lạt và mua tờ vé số không ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Vũng Tàu. Vì quá háo hức, người này gọi nhờ đại lý đổi thưởng lúc 3 giờ sáng.

Đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 384788 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đi Đà Lạt trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách đổi thưởng lúc 3 giờ sáng - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là chàng trai 19 tuổi, từ TP.HCM lên Đà Lạt du lịch và mua tờ vé số này. Sau khi có kết quả xổ số ngày 4 tháng 8, bạn ấy không dò ngay mà để quên. 3 giờ ngày 5.8 sau khi biết trúng độc đắc, người này gọi điện nhờ đại lý đổi thưởng vì quá háo hức, không chờ được đến sáng. Chúng tôi đã đổi thưởng, bạn ấy nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Tùng chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã đổi thưởng 4 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8 gồm 2 vé trúng số độc đắc và 2 vé trúng số giải an ủi đài Long An.

Cụ thể, 2 vé trúng độc đắc có dãy số may mắn là 177081 và 2 vé trúng an ủi có dãy số là 077081 trúng xổ số Long An ngày 1 tháng 8. Đại lý tiết lộ chủ nhân 4 tờ vé trên là người phụ nữ ngoài 60 tuổi.

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